Teknoloji dünyasının devi Elon Musk, uzay ve yapay zeka projelerini daha da güçlendirmek amacıyla yeni bir stratejik satın almaya imza attı. Düzenleyici kurumlar, Musk'ın eski SpaceX mühendisleri tarafından kurulan Mesh Optical Technologies startup'ını satın almasına izin verdi. Bu anlaşma sadece bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda gelecekteki uzay veri merkezleri için bir temel görevi görüyor. Ixbt.com haber veriyor.

Mesh şirketi, veri işleme merkezleri arasında bilgi alışverişi için ışığı kullanan optik transiverler geliştirmekle uğraşıyor. ixbt.com verilerine göre, bu cihazlar mevcut alternatiflere göre çok daha enerji verimli ve veri iletimindeki gecikme (latency) seviyelerinin önemli ölçüde düşük olmasıyla ayrışıyor.

Starlink deneyimi ve yeni ufuklar

Dikkat çekici olan nokta, Mesh kurucularının zamanında SpaceX sisteminde Starlink uydu interneti için lazer iletişim teknolojileri geliştirilmesinde doğrudan rol oynamış olmalarıdır. Şubat ayında bu startup, Thrive Capital fonundan 50 milyon dolar yatırım çekmeyi başarmıştı. Şimdi bu deneyim yeniden Elon Musk imparatorluğuna dönüyor.

Mesh teknolojileri sadece yer üstü merkezlerle sınırlı kalmıyor. Şirket, geliştirmelerini açık uzayda uygulamaya büyük ilgi gösterdi. Bu durum, SpaceX'in yakın zamanda duyurduğu Starmind projesi için tam zamanında bir hamle anlamına geliyor. Starmind, uydular arası lazer iletişimin temel rol oynadığı, uzayda konumlanacak devasa veri merkezleri sistemidir.

Uzaydaki yapay zeka merkezleri

SpaceX, AI1 kod adı altındaki ilk uzay veri merkezini veya yapay zeka hesaplamaları için tasarlanmış uydusunu resmen tanıttı bile. Bu cihazların seri üretimi için şirket, 1 milyon metrekare alana sahip devasa bir fabrika inşaatına başladı. Bu, Musk'ın uzayı sadece bir iletişim değil, aynı zamanda bir hesaplama gücü merkezine dönüştürme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Elon Musk'a göre, yapay zeka için tasarlanan orbital veri merkezlerini geliştirmek, günümüzdeki karmaşık Starlink iletişim uydularına kıyasla çok daha kolay gerçekleşiyor. Mesh teknolojileri ise bu merkezler arasında verilerin ışık hızında ve minimum enerji tüketimiyle paylaşılmasını sağlıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için bu haber, küresel internet hızının ve bulut bilişim teknolojilerinin yeni bir aşamaya geçmesi anlamına geliyor. Uzaydaki sunucular, yer yüzündeki altyapıya bağımlılığı azaltacak ve küresel dijital ekosistemin istikrarını artıracaktır. Musk'ın bu satın alımıyla SpaceX'in uzaydaki teknolojik üstünlüğünü daha da pekiştireceği şüphesiz.