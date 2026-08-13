Xavi Simons, Hollanda millî takımının yeni teknik direktörünü övdü

Tottenham’ın Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons, Hollanda millî takımının başına getirilen İspanyol futbol efsanesi teknik direktör Xavi Hernández’i içtenlikle tebrik etti.

23 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabında Barcelona akademisindeki döneminden arşiv niteliğindeki Xavi Hernández’le fotoğrafını paylaşarak ona duygu yüklü sözlerle seslendi.

“Hollanda’ya hoş geldiniz, hocam!”

Simons, Xavi adının kendisine tam da Katalan efsanenin onuruna verildiğine ve onu rol model olarak gördüğüne gönderme yaparak şöyle yazdı:

“Bana ilham veren isim. Hollanda’ya hoş geldiniz, hocam Xavi Hernández!”

Hatırlanacağı üzere Xavi Hernández’in Hollanda millî takımının başına geçeceği 12 Ağustos’ta resmen açıklanmıştı. 50 yaşındaki İspanyol teknik direktörle 2030 yazına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalandı.

Xavi Simons’un millî takımdaki istatistikleri

Simons, Hollanda millî takımının kilit oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şimdiye kadar millî formayla oldukça istikrarlı bir performans sergiledi:

Maç sayısı: 34 karşılaşma;

Goller: 6;

Asist: 5.

Deneyimli İspanyol teknik direktörün gelişiyle Xavi Simons’un millî takımdaki rolünün daha da büyümesi ve yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.

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