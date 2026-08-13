X puanlama algoritmasının kaynak kodunu yayımladı ve shadowban’i denetleme olanağı sundu

·5·Teknoloji
X puanlama algoritmasının kaynak kodunu yayımladı ve shadowban’i denetleme olanağı sundu

Sosyal medya dünyasında şeffaflığı artırma yolunda önemli bir adım atan X şirketi, temel puanlama mekanizmasının ve popüler «For You» (Sizin için) algoritmasının kaynak kodunu kamuoyuna açıkladı. TechCrunch yayınına ve şirketin verilerine göre bu adım, kullanıcıların platform sistemlerinin hesaplarını veya gönderilerini nasıl etkilediğini bağımsız olarak denetlemesine olanak tanıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Şirket, «For You» ana akışının kodunu GitHub platformunda Apache v2 lisansı kapsamında kamuya sundu. Bu genişletme, önceki girişimlere kıyasla kod tabanını yaklaşık 10-15 kat büyüttü. Artık model yapılandırmaları, filtreler ve gönderileri sıralamak için kullanılan temel parametreler açıkça görülebiliyor.

Şeffaflık ve yeni olanaklar

X Ürün Başkan Yardımcısı Keith Coleman’a göre kullanıcılar yalnızca kodu incelemekle kalmayıp puanlama sistemini ve hesaplama skorlarını şirket dışında da kendileri çalıştırabilecek. Bu durum, platformun kural ihlali içeren veya sorunlu içerikleri nasıl filtrelediğini açıkça gösterecek.

Kod tabanının yanı sıra X, kullanıcıların hesaplarının durumunu değerlendirmesine olanak tanıyan özel bir şeffaflık aracı da kullanıma sunuyor. Uygulama ayarlarındaki «Under the Hood» sayfası üzerinden, son bir ayda 10’dan fazla gönderi paylaşan kullanıcılar toplu istatistiklerini JSON dosyası olarak indirebilecek.

Yapay zekâ ile analiz

  • Kullanıcılar indirdikleri istatistikleri kendi seçtikleri bir LLM (büyük dil modeli) sistemine yükleyebilecek.
  • Yapay zekâya X şirketinin GitHub’daki deposuna başvurması talimatı verilecek.
  • Böylece teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile gönderilerine herhangi bir kısıtlama veya özel etiket uygulanıp uygulanmadığını kolayca anlayabilecek.
Belirtildiğine göre bu araç, başlangıçta en az bir yıllık geçmişe sahip test grubundaki hesaplar için pilot olarak kullanıma sunulacak ve daha sonra aşamalı olarak tüm kullanıcılara uygulanacak.

Harici araştırmacılar, öneri sistemlerini şimdiden test ederek her gönderi için hesaplanan sayısal değerleri X dışında başarıyla çalıştırmayı başardı. Gelecekte geliştiriciler düzeltmelerini ve güncellemelerini (pull requests) GitHub üzerinden gönderebilecek; X mühendisleri de bunları inceleyerek algoritmaya dahil edilip edilmeyeceğini değerlendirecek.

XAlgoritmaŞeffaflıkGitHubTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Batı Avrupa tarihin en sıcak yazını yaşadıBatı Avrupa tarihin en sıcak yazını yaşadıBugün, 21:26Yandex Market, giyim ürünleri için tıklamayla teslimat ve sonradan ödeme sistemini başlattıYandex Market, giyim ürünleri için tıklamayla teslimat ve sonradan ödeme sistemini başlattıBugün, 20:58Instagram metin logosunu yenilediInstagram metin logosunu yenilediBugün, 20:57Microsoft, Copilot uygulamalarını birleştirerek başarısız yapay zekâ özelliklerinden vazgeçiyorMicrosoft, Copilot uygulamalarını birleştirerek başarısız yapay zekâ özelliklerinden vazgeçiyorBugün, 20:52Bartesian kokteyl robotu: 300 dolarlık cihazın aslında kime ihtiyacı varBartesian kokteyl robotu: 300 dolarlık cihazın aslında kime ihtiyacı varBugün, 20:28Çin, “Delfin” tayfununu izlemek için Fengyun uydularını seferber ettiÇin, “Delfin” tayfununu izlemek için Fengyun uydularını seferber ettiBugün, 20:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı