X puanlama algoritmasının kaynak kodunu yayımladı ve shadowban’i denetleme olanağı sundu

Sosyal medya dünyasında şeffaflığı artırma yolunda önemli bir adım atan X şirketi, temel puanlama mekanizmasının ve popüler «For You» (Sizin için) algoritmasının kaynak kodunu kamuoyuna açıkladı. TechCrunch yayınına ve şirketin verilerine göre bu adım, kullanıcıların platform sistemlerinin hesaplarını veya gönderilerini nasıl etkilediğini bağımsız olarak denetlemesine olanak tanıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Şirket, «For You» ana akışının kodunu GitHub platformunda Apache v2 lisansı kapsamında kamuya sundu. Bu genişletme, önceki girişimlere kıyasla kod tabanını yaklaşık 10-15 kat büyüttü. Artık model yapılandırmaları, filtreler ve gönderileri sıralamak için kullanılan temel parametreler açıkça görülebiliyor.

Şeffaflık ve yeni olanaklar

X Ürün Başkan Yardımcısı Keith Coleman’a göre kullanıcılar yalnızca kodu incelemekle kalmayıp puanlama sistemini ve hesaplama skorlarını şirket dışında da kendileri çalıştırabilecek. Bu durum, platformun kural ihlali içeren veya sorunlu içerikleri nasıl filtrelediğini açıkça gösterecek.

Kod tabanının yanı sıra X, kullanıcıların hesaplarının durumunu değerlendirmesine olanak tanıyan özel bir şeffaflık aracı da kullanıma sunuyor. Uygulama ayarlarındaki «Under the Hood» sayfası üzerinden, son bir ayda 10’dan fazla gönderi paylaşan kullanıcılar toplu istatistiklerini JSON dosyası olarak indirebilecek.

Yapay zekâ ile analiz

Kullanıcılar indirdikleri istatistikleri kendi seçtikleri bir LLM (büyük dil modeli) sistemine yükleyebilecek.

Yapay zekâya X şirketinin GitHub’daki deposuna başvurması talimatı verilecek.

Böylece teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile gönderilerine herhangi bir kısıtlama veya özel etiket uygulanıp uygulanmadığını kolayca anlayabilecek.

Belirtildiğine göre bu araç, başlangıçta en az bir yıllık geçmişe sahip test grubundaki hesaplar için pilot olarak kullanıma sunulacak ve daha sonra aşamalı olarak tüm kullanıcılara uygulanacak.

Harici araştırmacılar, öneri sistemlerini şimdiden test ederek her gönderi için hesaplanan sayısal değerleri X dışında başarıyla çalıştırmayı başardı. Gelecekte geliştiriciler düzeltmelerini ve güncellemelerini (pull requests) GitHub üzerinden gönderebilecek; X mühendisleri de bunları inceleyerek algoritmaya dahil edilip edilmeyeceğini değerlendirecek.