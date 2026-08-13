Rodri'nin geleceğiyle ilgili durum keskin biçimde değişti

·5·Spor
Rodri'nin geleceğiyle ilgili durum keskin biçimde değişti

İspanya'nın Barcelona kulübü ile İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Rodri arasındaki olası transfer görüşmelerinde, kritik aşamada beklenmedik bir dönüş yaşandı. Sky Sports'a dayandırılan habere göre, futbolcunun İspanya ligine dönme isteğine rağmen taraflar anlaşmaya varma konusunda mali engellerle karşılaşıyor ve bu durum süreci daha da uzatabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son bilgilere göre Manchester City yönetimi, Katalan kulübünün teklif ettiği miktarı yeterli bulmuyor ve teklifi reddetmeye devam ediyor. İngiliz kulübü, kaptanı için uygun bir finansal tazminat almayı talep ediyor. Barcelona ise bu transferi gerçekleştirmek için son bir girişimde bulunması gerektiğinin farkında.

Rodri'nin kararlı tutumu

Durumun en ilginç yanı, Rodri'nin transfer sürecini hızlandırmak amacıyla Manchester City ile ilişkilerini bozma niyetinde olmaması. Orta saha oyuncusu, Barcelona talep edilen bonservis bedelini ödemezse ayrılma talebinde bulunmayacağını ve mevcut sözleşmesinin kalan 12 ayını da burada tamamlamaya hazır olduğunu İngiliz kulübüne bildirdi.

Bu açıklama, son saatlerde yayılan haberlere kıyasla durumun çok daha sakin bir seyir izlediğini gösteriyor. İspanyol futbolcu La Liga'ya dönmek istese de Manchester City'den ayrılığın yalnızca kulübün şartları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğini iyi anlıyor.

Görüşmelerin geleceği

Şu anda Barcelona yönetiminin önünde ciddi bir mali sorun bulunuyor. Katalanlar İngiliz kulübünün taleplerini karşılayamazsa transfer suya düşebilir ve Rodri bir sezon daha Manchester City forması giymeye devam edebilir.

Bu transfer destanının nasıl sonuçlanacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelere bağlı olacak. Her hâlükârda Rodri'den gelen sakin mesajlar, onun profesyonel yaklaşımını ve mevcut takımına duyduğu saygıyı açıkça ortaya koyuyor.

RodriBarcelonaManchester CityLa LigaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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