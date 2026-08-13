İradeli geri dönüş ve 4 gol: Sogdiana deplasmanda Surhan’ı mağlup etti!

·22·Spor
İradeli geri dönüş ve 4 gol: Sogdiana deplasmanda Surhan’ı mağlup etti!

Özbekistan Süper Ligi’nde 17. hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken bir diğer maçında Surhan, Cizzah temsilcisi Sogdiana’yı sahasında ağırladı.

Dramaya ve etkili hücumlara sahne olan mücadelede Cizzah temsilcisi, iradeli bir geri dönüşle 3:1 galip geldi.

İlk yarıdaki üstünlük ve ikinci yarıdaki dönüş

Karşılaşma ev sahibi ekibin etkili hücumlarıyla başladı. Bunun sonucunda 21. dakikada Farruhjon Kadirov skoru açarak Termiz ekibini öne geçirdi — 1:0.

Ancak ikinci yarıda Sogdiana, oyunun temposunu kökten değiştirerek rakip savunma üzerinde büyük baskı kurdu:

  • 50. dakika: Samandarjon Mavlonkulov skoru eşitleyerek takımına umut verdi — 1:1.

  • 59. dakika: Ollobergan Karimov Cizzah ekibinin ikinci golünü atarak skoru Sogdiana lehine çevirdi — 1:2.

  • 90+1. dakika: Hakemin eklediği uzatma dakikalarında Zenan Zaymovich rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi — 1:3.

Süper Lig. 17. hafta

Surhan — Sogdiana — 1:3

Goller: Farruhjon Kadirov (21) — Samandarjon Mavlonkulov (50), Ollobergan Karimov (59), Zenan Zaymovich (90+1).

  • Surhan: Davron Merganov, Dostonbek Tursunov, Humoyun Şerbotayev, Tohirjon Aşurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Farruhjon Kadirov, Tornike Dzebniauri, Behruz Şukurullayev, Kamronbek Ergaşev, Behruz Şaydulov.

  • Sogdiana: Milan Mitroviç, Zoir Joraboyev (Nodirjon Soyibov, 46), İslomjon Kobilov, Behruz Djumatov, Petar Miçin, Jamşid Boltaboyev, Javohir Kahramonov (Oybek Nurmatov, 37), Filip İvanoviçini, Lyupço Doriyev, Ollabergan Karimov, Samandarjon Mavlonkulov.

Puan tablosu: Cizzah ekibi yükseldi

Önemli 3 puanı hanesine yazdıran Cizzah temsilcisi Sogdiana, puanını 21’e çıkararak lig tablosunda 10. sıraya yükseldi.

Surhan ise 18 puanla Süper Lig puan tablosunun 13. basamağında yer alıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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