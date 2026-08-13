Vadi derbisinde üç gol: “Andijon” — “Neftchi” maçının detayları

·5·Spor
Vadi derbisinde üç gol: “Andijon” — “Neftchi” maçının detayları

Özbekistan Süper Ligi'nde 17. hafta maçları başladı. Haftanın merkezî ve en çekişmeli karşılaşmalarından biri Andican'da oynandı. Ev sahibi “Andijon”, ezeli rakibi Fergana temsilcisi “Neftchi”yi konuk etti.

Sert geçen vadi derbisinde Islombek Ismoilov'un öğrencileri rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek önemli 3 puanın sahibi oldu.

İkinci yarıda drama ve kırmızı kart

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir mücadeleye sahne olurken ikinci yarıda sahada büyük bir kırılma yaşandı:

  • Oyundan atılma: 51. dakikada “Andijon” orta saha oyuncusu Usmonali Ismonaliyev hakem tarafından oyundan atıldı ve ev sahibi ekip sahada bir kişi eksik kaldı.

  • İlk gol: Kırmızı kartın ardından Fergana ekibi baskısını hemen artırdı ve 53. dakikada Alisher Odilov skoru açtı — 0:1.

  • Gösterinin devamı: 81. dakikada yabancı oyuncu Stipe Peritsa farkı ikiye çıkarırken, hakemin verdiği 90+2. dakikada Koffi Kuao maçın skorunu belirledi — 0:3.

Süper Lig. 17. hafta

“Andijon” — “Neftchi” — 0:3

Goller: Alisher Odilov (53), Stipe Peritsa (81), Koffi Kuao (90+2).

Kırmızı kart: Usmonali Ismonaliyev (51, “Andijon”).

  • “Andijon”: Eldor Adhamov, Islom To‘xtaxo‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Nemanya Chalasan, Azizbek Turg‘unboyev (Imeda Ashortia, 63), Aleksandre Andronikashvili, Damir Temirov (Humoyunmirzo Iminov, 63), Muhammadkarim Toirov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Dragan Cheran, 77), Rustam Turdimurodov, Usmonali Ismonaliyev.

  • “Neftchi”: Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Boyan Siger, Muhsinjon Ubaydullayev (Vladimir Yovovich, 65), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Farruh Sayfiyev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 65), Ratinio (Ikrom Aliboyev, 20), Jamshid Iskanderov, Alisher Odilov (Koffi Kuao, 83), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 83).

Puan durumu: “Neftchi” liderliğini sürdürüyor

Bu galibiyetin ardından Fergana ekibi “Neftchi”, puanını 42'ye çıkararak lig tablosundaki liderliğini ve üstünlüğünü daha da pekiştirdi.

“Andijon” ise 21 puanla lig tablosunun 8. sırasında bulunuyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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