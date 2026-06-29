Lionel Scaloni Arjantin Milli Takımı'ndaki Sözleşmesini 2031'e Kadar Uzattı

·5·Spor
Lionel Scaloni Arjantin Milli Takımı'ndaki Sözleşmesini 2031'e Kadar Uzattı

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile mevcut sözleşmeyi uzatmak konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Bu karar, "Albiceleste"nin son yıllardaki büyük başarıları ve takımdaki istikrarı koruma isteğiyle ilgili. Yeni sözleşmeye göre, teknik adamın takımı 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar yönetmesi bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

ESPN Mundial muhabiri Diego Monroig'in haberine göre, taraflar arasındaki görüşmeler milli takım Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'na ulaşana kadar tamamlandı. AFA yönetimi Scaloni'nin performansından tamamen memnun ve onu uzun vadeli projenin temeli olarak görüyor. Şu anda teknik direktör ve federasyon arasında 2031 yılına kadar sürecek iş birliği için bir "sözlü pakt" bulunuyor.

İstikrar ve Yeni Hedefler

Gelecek konusunda net bir karara varılmış olsa da, Lionel Scaloni bu haberin mevcut turnuva sırasında futbolcuların dikkatini dağıtmasını istemiyor. Bu nedenle, sözleşmenin resmi imza töreni ve duyurusu turnuva sonuna kadar ertelendi. Teknik direktör tüm dikkatini şampiyonluk unvanını korumaya verdi.

Goal.com'un verilerine göre Scaloni, Arjantin futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri haline geldi. Onun yönetiminde takım sadece sonuç almakla kalmadı, aynı zamanda Lionel Messi gibi yıldızlar ve genç yetenekler arasında mükemmel bir denge kurmayı başardı. Bu, Arjantin'in uluslararası arenadaki hegemonyasını sağlayan temel faktördür.

Scaloni'nin istatistikleri gerçekten etkileyici: Takımı yönettiği 99 maçın 72'sini kazandı, 18'inde berabere kaldı ve sadece 9 kez mağlubiyet yaşadı. Bir sonraki maç, teknik adam için milli takım başındaki jübilesi olan 100. maç olacak.

Tarihi Zaferlerin Mimarı

2018 yılında takımın başına geçen Scaloni, kısa sürede Arjantin halkının uzun yıllardır süren hayallerinin gerçekleşmesini sağladı. Onun liderliğinde kazanılan başarılar listesi oldukça kabarık:

  • 2021 ve 2024 Copa America şampiyonlukları;
  • 2022 Finalissima kupası;
  • Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi zafer.
Bu başarılar serisi, Arjantin'in uzun süren kupasız dönemine son verdi. Artık AFA, bu "altın çağı" mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmeyi hedefliyor. Yeni anlaşma, Scaloni'ye sadece 2026 değil, aynı zamanda 2030 Dünya Kupası'nda da takımı yönetme imkanı tanıyor ki bu, modern futbolda nadir görülen bir durumdur.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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