Suudi futbolunda büyük istifa: Federasyon başkanı halktan özür diledi

·60·Spor
Suudi futbolunda büyük istifa: Federasyon başkanı halktan özür diledi

Suudi Arabistan milli takımının 2026 Dünya Kupası play-off aşamasına kalamaması, ülkenin futbolunda ciddi değişikliklere yol açtı. Futbol federasyonu başkanı Yasser Al-Mishal, başarısız sonuçların tüm sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2019 yılından beri federasyonu yöneten yönetici, taraftarlardan açıkça özür diledi ve yeni yönetimin seçilme sürecinin başlayacağını belirtti.

Suudi Arabistan play-off'a çıkamadı

Georgios Donis yönetimindeki takım, grup aşamasında beklenen sonucu alamadı.

Suudiler:

  • Uruguay ile 1-1 berabere kaldı;

  • Cape Verde ile 0-0 berabere kaldı;

  • İspanya'ya 0-4 mağlup oldu.

Böylece takım, bir üst tur biletini kaybetti.

«Elimizden gelen her şeyi yaptık»

Yasser Al-Mishal, federasyon yönetiminin Suudi futbolunun gelişimi için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

«Ben ve meslektaşlarım, Suudi Arabistan futbolunun gelişimi yolunda elimizden gelen her şeyi yaptık. Ülkemizin ve taraftarlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için samimiyetle çalıştık» dedi.

Ancak milli takımın Dünya Kupası'nda play-off'a kalamaması, belirlenen hedeflerle örtüşmedi.

Tüm sorumluluğu üstlendi

Federasyon başkanı, sonucu bahanelerle açıklamaya çalışmadı. Aksine, başarısızlığın sorumluluğunu şahsen kabul etti.

Al-Mishal, «Bunun için tüm sorumluluğu üstleniyorum ve milli takımdan daha iyi bir sonuç bekleyen herkesten özür dilerim» dedi.

Bu açıklaması, ülkenin futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

Görev süresi dolmadan ayrıldı

Yasser Al-Mishal, görev süresinin sonuna kadar çalışmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Sözlerine göre, artık belirlenen düzen ve yönetmelikler çerçevesinde yönetim kurulunun yeni üyelerinin seçilme süreci başlayacak.

Gösterge

Bilgi

Göreve geliş yılı

2019

İstifa nedeni

2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlık

Milli takım teknik direktörü

Georgios Donis

Sonraki adım

Yeni kurulun seçimi

Suudi futbolunda yeni bir dönem mi başlıyor?

Federasyon başkanının istifası, Suudi Arabistan futbolunda büyük reformların başlayabileceğinin bir göstergesi.

Ülke, son yıllarda futbola büyük yatırımlar yapmış ve uluslararası arenada yüksek hedefler belirlemişti. Bu nedenle milli takımın grup aşamasında elenmesi, yönetim için ciddi bir darbe oldu.

Şimdi yeni yönetimin önünde milli takımı yeniden yapılandırmak, taraftarların güvenini geri kazanmak ve gelecekteki büyük turnuvalarda başarılı sonuçlar almak gibi görevler var.

Sizce federasyon başkanının istifası doğru bir karar mıydı yoksa sorun sadece yönetimde değil mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Suudi ArabistanYasser Al MisehalGeorgios DonisUruguayİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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