Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki çıkışı taraftarlar için üzücü bir şekilde sonuçlandı. Takımımız Kolombiya (1:3), Portekiz (0:5) ve Kongo DR (1:3) karşısında fırsatları değerlendiremeyerek turnuvaya erken veda etti.

Özbek futbolunu içeriden iyi tanıyan ünlü Rus uzman Valeriy Nepomnyashchiy temsilcilerimizin başarısızlığının nedeni olarak İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun taktik hatalarını açıkça belirtti.

1990 Dünya Kupası'nda Kamerun ile ses getiren ve 2006'da Özbekistan milli takımını çalıştıran deneyimli uzman, teknik direktör seçimi konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etti:

«Belki bunu söylemek benim için pek doğru değildir ama yine de söyleyeceğim: Takımı Timur Kapadze'nin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki, Fabio Cannavaro futbolcuların potansiyelini doğru değerlendiremedi ve maçlar için uygun taktiği seçmedi.

Cannavaro, oyuncuları kendi fikirlerine uydurmak yerine, aksine onların güçlü yönlerinden yola çıkarak bir taktik kurmalıydı. Kapadze ise onlarla uzun süre çalıştı ve kapasitelerini daha iyi biliyor».