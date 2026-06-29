Nepomnyashchiy: «Özbekistan'ı Kapadze yönetmeliydi»
Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki çıkışı taraftarlar için üzücü bir şekilde sonuçlandı. Takımımız Kolombiya (1:3), Portekiz (0:5) ve Kongo DR (1:3) karşısında fırsatları değerlendiremeyerek turnuvaya erken veda etti.
Özbek futbolunu içeriden iyi tanıyan ünlü Rus uzman Valeriy Nepomnyashchiy temsilcilerimizin başarısızlığının nedeni olarak İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun taktik hatalarını açıkça belirtti.
«Cannavaro futbolcuların potansiyelini doğru değerlendiremedi»
1990 Dünya Kupası'nda Kamerun ile ses getiren ve 2006'da Özbekistan milli takımını çalıştıran deneyimli uzman, teknik direktör seçimi konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etti:
«Belki bunu söylemek benim için pek doğru değildir ama yine de söyleyeceğim: Takımı Timur Kapadze'nin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki, Fabio Cannavaro futbolcuların potansiyelini doğru değerlendiremedi ve maçlar için uygun taktiği seçmedi.
Cannavaro, oyuncuları kendi fikirlerine uydurmak yerine, aksine onların güçlü yönlerinden yola çıkarak bir taktik kurmalıydı. Kapadze ise onlarla uzun süre çalıştı ve kapasitelerini daha iyi biliyor».
Dünya Kupası maçlarının analizi: Tutukluk ve macera
Nepomnyashchiy'e göre Cannavaro, grup aşamasında bir uçtan diğerine savrularak dengeyi kaybetti:
Kolombiya'ya karşı ilk maç: Takım sahada aşırı tutuktu ve gereğinden fazla temkinli hareket etti.
Portekiz'e karşı ikinci maç: Teknik direktör tamamen zıt bir yol izleyerek aşırı riskli, yani maceracı (aşırı riskli ve tehlikeli bir oyun tarzı) bir taktik seçti. Sonuç olarak ağır bir mağlubiyet alındı.
Kongo DR ile üçüncü maç: Oyun biraz gelişti ancak bunun nedeni rakibin o kadar güçlü olmamasıydı.
Portekiz ve Kolombiya ile kafa kafaya oynamak bir hataydı
Rus uzman, Özbekistan'ın bu kadar güçlü bir kadroyla nasıl oynaması gerektiğini de açıkladı:
«Çok üzüldüm çünkü Özbekistan grupta üçüncü olup bir sonraki aşamaya çıkmalıydı. İyi tanıdığımız futbolcular kendilerini gösterdi. Ancak böyle bir kadroyla kesinlikle savunma ağırlıklı oynanmalı ve kontra ataklarda fırsatlar aranmalıydı. Kadroda bunu yapabilecek oyuncular var. Portekiz veya Kolombiya ile kafa kafaya oynamaya çalışmak ise tamamen yanlış bir yoldu».
Hatırlatalım, tarihte ilk kez 48 takımın katıldığı bu Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da devam ediyor ve turnuva 19 Temmuz'da sona erecek.
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