Nepomnyashchiy: «Özbekistan'ı Kapadze yönetmeliydi»

·115·Spor
Nepomnyashchiy: «Özbekistan'ı Kapadze yönetmeliydi»

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki çıkışı taraftarlar için üzücü bir şekilde sonuçlandı. Takımımız Kolombiya (1:3), Portekiz (0:5) ve Kongo DR (1:3) karşısında fırsatları değerlendiremeyerek turnuvaya erken veda etti.

Özbek futbolunu içeriden iyi tanıyan ünlü Rus uzman Valeriy Nepomnyashchiy temsilcilerimizin başarısızlığının nedeni olarak İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun taktik hatalarını açıkça belirtti.

«Cannavaro futbolcuların potansiyelini doğru değerlendiremedi»

1990 Dünya Kupası'nda Kamerun ile ses getiren ve 2006'da Özbekistan milli takımını çalıştıran deneyimli uzman, teknik direktör seçimi konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etti:

«Belki bunu söylemek benim için pek doğru değildir ama yine de söyleyeceğim: Takımı Timur Kapadze'nin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki, Fabio Cannavaro futbolcuların potansiyelini doğru değerlendiremedi ve maçlar için uygun taktiği seçmedi.

Cannavaro, oyuncuları kendi fikirlerine uydurmak yerine, aksine onların güçlü yönlerinden yola çıkarak bir taktik kurmalıydı. Kapadze ise onlarla uzun süre çalıştı ve kapasitelerini daha iyi biliyor».

Dünya Kupası maçlarının analizi: Tutukluk ve macera

Nepomnyashchiy'e göre Cannavaro, grup aşamasında bir uçtan diğerine savrularak dengeyi kaybetti:

  • Kolombiya'ya karşı ilk maç: Takım sahada aşırı tutuktu ve gereğinden fazla temkinli hareket etti.

  • Portekiz'e karşı ikinci maç: Teknik direktör tamamen zıt bir yol izleyerek aşırı riskli, yani maceracı (aşırı riskli ve tehlikeli bir oyun tarzı) bir taktik seçti. Sonuç olarak ağır bir mağlubiyet alındı.

  • Kongo DR ile üçüncü maç: Oyun biraz gelişti ancak bunun nedeni rakibin o kadar güçlü olmamasıydı.

Portekiz ve Kolombiya ile kafa kafaya oynamak bir hataydı

Rus uzman, Özbekistan'ın bu kadar güçlü bir kadroyla nasıl oynaması gerektiğini de açıkladı:

«Çok üzüldüm çünkü Özbekistan grupta üçüncü olup bir sonraki aşamaya çıkmalıydı. İyi tanıdığımız futbolcular kendilerini gösterdi. Ancak böyle bir kadroyla kesinlikle savunma ağırlıklı oynanmalı ve kontra ataklarda fırsatlar aranmalıydı. Kadroda bunu yapabilecek oyuncular var. Portekiz veya Kolombiya ile kafa kafaya oynamaya çalışmak ise tamamen yanlış bir yoldu».

Hatırlatalım, tarihte ilk kez 48 takımın katıldığı bu Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da devam ediyor ve turnuva 19 Temmuz'da sona erecek.

ÖzbekistanDünya KupasıFabio CannavaroTimur KapadzeValeriy Nepomnyashchiy
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Brezilya ve Japonya Maçı Öncesi Söz Düellosu: Marquinhos Rakibine Cevap VerdiBrezilya ve Japonya Maçı Öncesi Söz Düellosu: Marquinhos Rakibine Cevap VerdiBugün, 14:52Şomurodov'un golü - Dünya Şampiyonası tarihinde eşsiz bir rekor (video)Şomurodov'un golü - Dünya Şampiyonası tarihinde eşsiz bir rekor (video)Bugün, 14:45Rus Antrenör Özbekistan'ın Temel Sorununu Açıkça SöylediRus Antrenör Özbekistan'ın Temel Sorununu Açıkça SöylediBugün, 14:31Ancelotti 2026 Dünya Kupası favorisini açıklayamadı: «Güçler neredeyse eşit»Ancelotti 2026 Dünya Kupası favorisini açıklayamadı: «Güçler neredeyse eşit»Bugün, 14:03Suudi futbolunda büyük istifa: Federasyon başkanı halktan özür dilediSuudi futbolunda büyük istifa: Federasyon başkanı halktan özür dilediBugün, 13:12Lionel Scaloni Arjantin Milli Takımı'ndaki Sözleşmesini 2031'e Kadar UzattıLionel Scaloni Arjantin Milli Takımı'ndaki Sözleşmesini 2031'e Kadar UzattıBugün, 12:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı