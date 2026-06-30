Xiaomi Kas Isıtma Özellikli Yeni Masaj Cihazını Tanıttı

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Xiaomi Kas Isıtma Özellikli Yeni Masaj Cihazını Tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, sağlıklı yaşam için tasarlanan gadget serisini güncelliyor. Şirket, Mijia markası altında sadece masaj yapmakla kalmayıp aynı zamanda kas ısıtma özelliğine de sahip olan yeni Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition cihazını tanıttı. Bu cihaz, sporcular ve masa başı çalışan profesyoneller için tasarlanmış olup vücuttaki gerginliğin daha etkili bir şekilde giderilmesine yardımcı olur. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni modelin temel özelliği, adında da belirtilen Heat Edition fonksiyonudur. Cihaz, masaj işlemi sırasında kasları ısıtmaya olanak tanıyan üç aşamalı sıcaklık moduna sahiptir. ixbt.com verilerine göre, bu yaklaşım kan dolaşımını iyileştirir ve kaslardaki yorgunluğu geleneksel masaj cihazlarına göre daha hızlı giderir.

Tasarım ve Kullanım Kolaylığı

Xiaomi mühendisleri cihazın ergonomisine özel önem verdiler. Masaj cihazı, "7" rakamı şeklinde bükülmüş bir gövdeye sahiptir ve bu sayede kullanıcının vücudun ulaşılması zor bölgelerine bile bağımsız olarak masaj yapmasına olanak tanır. Set içerisinde, ihtiyaca göre hızlıca değiştirilebilen uzun ve kısa tutamaklar bulunmaktadır.

Uzun tutamak sayesinde kullanıcı; bel, omuz ve kürek kemiği bölgelerine başkasına ihtiyaç duymadan masaj yapabilir. Kısa tutamak ise kol, uyluk ve baldır kaslarıyla çalışırken kolaylık sağlar. Ayrıca, farklı kas grupları için özel olarak tasarlanmış üç adet değiştirilebilir başlık da sete dahildir.

Teknik Özellikler ve Güç

Cihazın içine 12 kg'a kadar basınç gücü sağlayan fırçasız (brushless) bir elektrik motoru yerleştirilmiştir. Masaj darbelerinin derinliği 6 mm'dir ve bu, deri altındaki derin dokulara etki etmek için yeterlidir. Kullanıcılar için üç hız seviyesi ve iki çalışma modu — sabit ve değişken darbe frekansı — sunulmaktadır.

Otonomi konusuna gelince, Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition şu özelliklere sahiptir:

  • 1900 mAh kapasiteli batarya;
  • Tek şarjla 30 güne kadar kullanım imkanı;
  • Modern USB Type-C portu üzerinden şarj;
  • Kompakt ve hafif gövde.
Yeni gadget, Çin pazarında 1 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 75 ABD doları (499 yuan) civarında satışa sunulacak. Xiaomi markalı masaj cihazlarının popülaritesi göz önüne alındığında, bu modelin yakında yerel perakendecilerin ve online mağazaların raflarında görünmesi bekleniyor.

XiaomiMijiaTeknolojiGadgetMasaj Cihazı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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