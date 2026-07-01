Dünya Kupası 2026: Mbappe İsveç'e Karşı Duble Yaparak Messi'ye Yetişti

Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha göz dolduran bir performans sergiledi. 27 yaşındaki forvet, İsveç ile oynanan son 16 turu maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Didier Deschamps'ın öğrencileri, rakiplerini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mbappe ise attığı iki golle takımının galibiyetinin başrol oyuncusu oldu.

Mbappe ilk yarının sonunda skoru belirledi

Maçın ilk bölümü Fransa'nın üstünlüğüyle geçti. "Les Bleus" birçok tehlikeli pozisyon yakalamasına rağmen, İsveç kalesini ancak ilk yarının sonunda sarsmayı başardı.

45. dakikada Mbappe, rakip ceza sahası içinde topu kontrol ederek net bir vuruşla golü attı. İkinci yarının başında ise Bradley Barcola Fransızların üstünlüğünü artırdı.

74. dakikada Mbappe, İsveç savunmasını bir kez daha cezalandırarak maçtaki ikinci ve Fransa'nın üçüncü golünü kaydetti.

Turnuvadaki gol sayısı altıya yükseldi

İsveç karşısındaki dublesinin ardından Kylian Mbappe'nin Dünya Kupası 2026'daki gol sayısı altıya ulaştı. Böylece Fransız forvet, turnuvanın gol krallığı yarışında Lionel Messi ile eşitlendi.

Mbappe grup aşamasında da rakiplerinin ağlarını düzenli olarak sarsmıştı. Play-off'un ilk maçında attığı iki gol, onu "Altın Ayakkabı"nın en güçlü adaylarından biri haline getirdi.

Fransa turnuvada kusursuz bir grafik çiziyor

Fransa milli takımı, Dünya Kupası'nda çıktığı dört maçın tamamını kazandı. Takım; hücumdaki geniş opsiyonları, yüksek hızı ve kadro derinliğiyle turnuvanın favorilerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

İsveç maçında da Fransızlar oyunu tamamen kontrol ederek rakibe ciddi bir şans tanımadı. Mbappe'nin iki golü, takım kaptanının kritik maçlarda liderlik görevini başarıyla yerine getirdiğini bir kez daha gösterdi.

Çeyrek finaldeki rakip: Paraguay

Fransa milli takımı, çeyrek final aşamasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Güney Amerika temsilcisi, bir önceki turda Almanya'yı penaltılarla eleyerek turnuvadaki yolculuğuna devam etmişti.

Didier Deschamps'ın ekibi bir sonraki maçta da favori görülüyor. Ancak play-off aşamasında her hatanın bedeli çok ağır olur. Fransa'nın en büyük umudu ise turnuvada altı gol atan Kylian Mbappe olmaya devam ediyor.