Deschamps, İsveç galibiyeti sonrası neler söyledi?

Fransa milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde İsveç karşısında alınan net galibiyetin ardından düşüncelerini paylaştı.

«Les Bleus», rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ancak Deschamps, skorun büyüklüğüne rağmen takımın henüz ana hedefine ulaşmadığını vurguladı.

Fransa Dünya Kupası'na net bir hedefle geldi

Fransız çalıştırıcı, takımın Dünya Kupası'na önceden belirlenmiş görevi yerine getirmek için geldiğini belirtti. Teknik direktör, tüm futbolcuların bu hedefi iyi anladığını kaydetti.

«Buraya net bir görevle geldik ve bunu takımla paylaşıyorum. Gurur duymak için sebebimiz var ancak önümüzde hala uzun bir yol var», dedi Deschamps.

Fransa, son yıllarda büyük turnuvaların ana favorilerinden biri konumunda. Bu nedenle takımdan sadece tekil maç galibiyetleri değil, turnuvanın belirleyici aşamalarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

Deschamps değerlendirilemeyen fırsatlara değindi

Fransa, İsveç'i üç farklı skorla mağlup etmiş olsa da teknik direktör, takımın sonucu daha da artırabileceğini söyledi.

Ona göre futbolcular, rakip kale önünde yaratılan tüm fırsatları tam olarak değerlendiremedi. Buna rağmen, play-off aşamasının güvenli bir şekilde geçilmesi teknik direktörü memnun etti.

«Bu aşamayı güvenle geçtik. Oysa daha fazla pozisyonu değerlendirebilirdik», diye belirtti uzman.

Bu tür mücadelelerde en önemli şey bir sonraki tura yükselmektir. Ancak Deschamps, takım oyunundaki eksiklikleri de göz ardı etmeyeceğini gösterdi.

Şimdi temel görev gücü geri kazanmak

Fransa milli takımı bir sonraki maçına dört gün sonra çıkacak. Bu nedenle teknik heyet için futbolcuların fiziksel ve zihinsel durumlarını toparlamaları büyük önem taşıyor.

Deschamps, bir sonraki maçta takımın yeniden en iyi futbolunu sergilemesi gerektiğini belirtti.

«Şimdi toparlanmamız ve dört gün sonra yeniden en iyi oyunumuzu göstermemiz gerekiyor», dedi.

Dünya Kupası play-off aşamasında maçlar arasındaki kısa ara, futbolcuların hazırlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle Fransa teknik heyeti yüklemeleri doğru dağıtmaya çalışacak.

«Gerçekler sizi hızla yere indirebilir»

Didier Deschamps, takım oyuncularını aşırı rahatlığa kapılmamaları konusunda uyardı. Turnuvanın sonraki aşamaları hakkında çok önceden düşünmenin riskli olduğunu vurguladı.

«Çok ileriye bakmanın anlamı yok. Gerçekler sizi hızla yere indirebilir. Yetenekli bir takımımız var ancak bunu her maçta kanıtlamamız gerekiyor», dedi Deschamps.

Fransa kadrosunda dünya futbolunun birçok üst düzey oyuncusu bulunuyor. Ancak teknik direktöre göre, ünlü isimler ve güçlü kadro tek başına galibiyeti garanti etmiyor.

Sıradaki rakip Paraguay

Hatırlatmak gerekirse, Fransa 1/16 final aşamasında İsveç'i 3-0 mağlup etti. Şimdi Didier Deschamps'ın öğrencileri çeyrek finalde Paraguay milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Paraguay, bir önceki turda Almanya'yı penaltı atışları sonucunda turnuvadan elemişti. Bu nedenle Fransa'yı, disiplinli savunan ve sonuna kadar savaşan bir rakibe karşı ciddi bir sınav bekliyor.

Deschamps'ın açıklamalarından anlaşıldığı üzere, Fransa kampında büyük galibiyete rağmen rahatlığa yer yok. Takım, potansiyelini artık her bir sonraki maçta yeniden kanıtlamak zorunda.