AMD Ekran Kartı Fiyatlarını Artırmaya Hazırlanıyor: Piyasanın Temmuz'da Değişmesi Bekleniyor

·27·Teknoloji
AMD Ekran Kartı Fiyatlarını Artırmaya Hazırlanıyor: Piyasanın Temmuz'da Değişmesi Bekleniyor

Bilgisayar teknolojileri pazarında grafik işlemci üreticisi lider şirketlerden biri olan AMD, yakın zamanda ürün fiyatlarını yeniden gözden geçirmeyi planlıyor. Board Channels forumundaki içeriden bilgiler ve sektör uzmanlarına göre şirket, ortaklarını GPU ve bellek modülleri paketleri için fiyat artışı konusunda uyardı. Bu değişiklik, önümüzdeki aylarda perakende satış noktalarındaki ekran kartı fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, AMD şirketi büyük ekran kartı üreticilerine fiyatların yaklaşık yüzde 10 oranında artacağı bilgisini gönderdi. Şunu belirtmek gerekir ki, AMD ve NVIDIA gibi devler hazır ekran kartı satmazlar; bunun yerine üreticilere (örneğin ASUS veya Sapphire) grafik çip ve bellek çiplerinden oluşan özel paketler tedarik ederler. İşte bu bileşenlerin fiyat artışı, nihai ürünün maliyetini belirler.

Fiyat artışları kimleri etkileyecek?

Şu an itibarıyla AMD, en az dört büyük ortağını yeni fiyat politikası hakkında bilgilendirdi. Bu markalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Sapphire
  • Asus
  • Vastarmor
  • XFX
Bu şirketler Özbekistan pazarında da yaygın olarak temsil edilmekte olup, Radeon serisi ekran kartlarının ana tedarikçileri olarak kabul edilmektedir. Fiyat artışlarının Temmuz ayından itibaren başlaması bekleniyor. Daha önce yayılan söylentilerde fiyatların yüzde 15'e kadar artabileceği söylenmişti, ancak şu an için yüzde 10'luk oran en muhtemel senaryo olarak görünüyor.

Board Channels forumu katılımcıları genellikle büyük fabrikalar ve sistem entegratörleri çalışanlarından oluştuğu için, bu kaynağın bilgileri çoğu durumda doğrulanmaktadır. Şunu anlamak gerekir ki, üreticiler için fiyat artışı ile mağazalardaki fiyatların değişmesi arasında belirli bir zaman aralığı olacaktır. Ancak mevcut fiyatların uzun süre korunmayacağı neredeyse kesin.

Piyasadaki Durum ve Tüketiciler İçin Sonuçlar

Özbekistanlı kullanıcılar için bu haber; video kurgu, 3D tasarım ve modern oyunlar için tasarlanmış, grafik gücü gerektiren görevler için bilgisayar toplama maliyetlerinin artması anlamına geliyor. Eğer önümüzdeki aylarda bir Radeon ekran kartı satın almayı planlıyorsanız, bunu Temmuz ayına kadar gerçekleştirmeniz ekonomik açıdan daha avantajlı olabilir.

Şu ana kadar fiyat artışlarının kesin nedenleri belirtilmedi, ancak uzmanlar bunu lojistik maliyetler ve yarı iletken üretimine yönelik küresel enflasyonla ilişkilendiriyor. NVIDIA'nın da benzer bir adım atıp atmayacağı şu an için belirsiz, ancak genellikle piyasadaki büyük bir oyuncunun fiyat artırımı, rakiplerin stratejisini de etkiler.

AMDRadeonEkran KartıTeknolojiPiyasa
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi rekor kıran Redmi K90 Ultra akıllı telefonunu tanıttı: 8550 mAh batarya ve aktif soğutmaXiaomi rekor kıran Redmi K90 Ultra akıllı telefonunu tanıttı: 8550 mAh batarya ve aktif soğutmaBugün, 05:21Bellek Pazarındaki Krizin Arkasında Anlaşma mı Var: Samsung, Hynix ve Micron Dava EdildiBellek Pazarındaki Krizin Arkasında Anlaşma mı Var: Samsung, Hynix ve Micron Dava EdildiBugün, 04:56Avustralyalı Startuplar İçin Büyük Fırsat: TechCrunch Startup Battlefield Geri DönüyorAvustralyalı Startuplar İçin Büyük Fırsat: TechCrunch Startup Battlefield Geri DönüyorBugün, 04:28Alman Punkt. Markası AphyOS Tabanlı Güvenli MC03 Akıllı Telefonu TanıttıAlman Punkt. Markası AphyOS Tabanlı Güvenli MC03 Akıllı Telefonu TanıttıBugün, 03:24Acebeam Rekor Düzeyde 6400 mAh Kapasiteli 21700 Bataryayı TanıttıAcebeam Rekor Düzeyde 6400 mAh Kapasiteli 21700 Bataryayı TanıttıBugün, 02:55OpenClaw yapay zeka ajanı artık Android ve iOS platformlarındaOpenClaw yapay zeka ajanı artık Android ve iOS platformlarındaBugün, 02:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar