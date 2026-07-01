AMD Ekran Kartı Fiyatlarını Artırmaya Hazırlanıyor: Piyasanın Temmuz'da Değişmesi Bekleniyor

Bilgisayar teknolojileri pazarında grafik işlemci üreticisi lider şirketlerden biri olan AMD, yakın zamanda ürün fiyatlarını yeniden gözden geçirmeyi planlıyor. Board Channels forumundaki içeriden bilgiler ve sektör uzmanlarına göre şirket, ortaklarını GPU ve bellek modülleri paketleri için fiyat artışı konusunda uyardı. Bu değişiklik, önümüzdeki aylarda perakende satış noktalarındaki ekran kartı fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, AMD şirketi büyük ekran kartı üreticilerine fiyatların yaklaşık yüzde 10 oranında artacağı bilgisini gönderdi. Şunu belirtmek gerekir ki, AMD ve NVIDIA gibi devler hazır ekran kartı satmazlar; bunun yerine üreticilere (örneğin ASUS veya Sapphire) grafik çip ve bellek çiplerinden oluşan özel paketler tedarik ederler. İşte bu bileşenlerin fiyat artışı, nihai ürünün maliyetini belirler.

Fiyat artışları kimleri etkileyecek?

Şu an itibarıyla AMD, en az dört büyük ortağını yeni fiyat politikası hakkında bilgilendirdi. Bu markalar arasında şunlar yer alıyor:

Sapphire

Asus

Vastarmor

XFX

Bu şirketler Özbekistan pazarında da yaygın olarak temsil edilmekte olup, Radeon serisi ekran kartlarının ana tedarikçileri olarak kabul edilmektedir. Fiyat artışlarının Temmuz ayından itibaren başlaması bekleniyor. Daha önce yayılan söylentilerde fiyatların yüzde 15'e kadar artabileceği söylenmişti, ancak şu an için yüzde 10'luk oran en muhtemel senaryo olarak görünüyor.

Board Channels forumu katılımcıları genellikle büyük fabrikalar ve sistem entegratörleri çalışanlarından oluştuğu için, bu kaynağın bilgileri çoğu durumda doğrulanmaktadır. Şunu anlamak gerekir ki, üreticiler için fiyat artışı ile mağazalardaki fiyatların değişmesi arasında belirli bir zaman aralığı olacaktır. Ancak mevcut fiyatların uzun süre korunmayacağı neredeyse kesin.

Piyasadaki Durum ve Tüketiciler İçin Sonuçlar

Özbekistanlı kullanıcılar için bu haber; video kurgu, 3D tasarım ve modern oyunlar için tasarlanmış, grafik gücü gerektiren görevler için bilgisayar toplama maliyetlerinin artması anlamına geliyor. Eğer önümüzdeki aylarda bir Radeon ekran kartı satın almayı planlıyorsanız, bunu Temmuz ayına kadar gerçekleştirmeniz ekonomik açıdan daha avantajlı olabilir.

Şu ana kadar fiyat artışlarının kesin nedenleri belirtilmedi, ancak uzmanlar bunu lojistik maliyetler ve yarı iletken üretimine yönelik küresel enflasyonla ilişkilendiriyor. NVIDIA'nın da benzer bir adım atıp atmayacağı şu an için belirsiz, ancak genellikle piyasadaki büyük bir oyuncunun fiyat artırımı, rakiplerin stratejisini de etkiler.