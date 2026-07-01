Xiaomi rekor kıran Redmi K90 Ultra akıllı telefonunu tanıttı: 8550 mAh batarya ve aktif soğutma

Xiaomi, yüksek performanslı yeni amiral gemisi Redmi K90 Ultra modelini resmen tanıttı. Cihaz, sadece teknik özellikleri ile değil, aynı zamanda fiyat-performans dengesiyle de piyasadaki en güçlü oyun akıllı telefonları arasında yer almaya aday. ixbt.com'un haberine göre, yeni model Çin pazarında satışa sunuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun en temel üstünlüğü donanımında görülüyor. Cihaz, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve özel D2 grafik çipi ile donatılmış. En dikkat çekici yanı, sistemin ısınmasını önlemek için üreticilerin sadece büyük bir buhar odası değil, aynı zamanda aktif bir soğutma sistemi olan dahili bir fan da eklemiş olmalarıdır. Bu, en ağır oyunlarda bile kararlı bir kare hızını korumayı mümkün kılıyor.

Ekran ve koruma sistemi

Redmi K90 Ultra, 1,5K çözünürlükte çalışan 6,83 inçlik bir OLED ekranla donatılmıştır. Ekran, 165 Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunarak güneşli günlerde bile görüntünün net bir şekilde görülmesini sağlar. Gövdesi alüminyum çerçeveden üretilmiş olup, aynı anda IP66, IP68 ve IP69 su ve toz koruma standartlarını karşılamaktadır.

Bellek konusunda da Xiaomi en modern teknolojileri kullanmış: Cihaza LPDDR5X Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama modülleri yerleştirilmiş. Bu, oyunların hızlı yüklenmesini ve sistemin akıcı çalışmasını garanti eder. Kullanıcılar siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleri arasından seçim yapabilirler.

Enerji kapasitesi ve özel yetenekler

Akıllı telefonun bir diğer rekoru ise 8550 mAh kapasiteli bataryasıdır. Bu devasa enerji rezervi, 100 W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenmektedir. Ayrıca, 22,5 W ters kablolu şarj özelliği sayesinde diğer cihazları da şarj etmek mümkündür. Oyun tutkunları için özel bir mod mevcuttur: Gücü bataryayı devre dışı bırakarak doğrudan anakarta iletmek mümkündür, bu da pilin ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Cihazın diğer özellikleri de dikkat çekici:

50 megapiksel ana kamera;

Bose imzalı stereo hoparlörler;

Ultrasonik parmak izi tarayıcısı;

Güçlü titreşim motoru;

Ekranın farklı bölümleri için hassasiyeti ayrı ayrı ayarlama imkanı.

Şu anda Redmi K90 Ultra'nın temel konfigürasyonu yaklaşık 410 ABD doları civarında fiyatlandırılmaktadır. Bu modelin önümüzdeki aylarda resmi veya gayri resmi tedarikçiler aracılığıyla pazara girmesi bekleniyor. Teknik özellikleriyle, piyasadaki birçok pahalı amiral gemisine ciddi bir rakip olacağı kesin.