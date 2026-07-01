ABD, Anthropic'in En Güçlü AI Modellerine Yönelik İhracat Kısıtlamalarını Kaldırdı

·23·Teknoloji
ABD, Anthropic'in En Güçlü AI Modellerine Yönelik İhracat Kısıtlamalarını Kaldırdı

ABD hükümeti, yapay zeka alanındaki öncü laboratuvarlardan biri olan Anthropic şirketinin Mythos ve Fable adlı en gelişmiş modellerinin yurt dışına ihracatına getirilen katı kısıtlamaları kaldırdı. Bu karar, söz konusu teknolojilerin uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını engelleyen lisanslama gerekliliğini ortadan kaldırıyor ve küresel kullanıcıların bu sinir ağlarına erişim imkanını yeniden sağlıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın 12 Haziran tarihinde ABD hükümeti bu ürünleri ihracatı kısıtlanmış teknolojiler listesine eklemişti. Bu düzenlemeye göre, modellerin özel izin olmadan yabancı vatandaşlara sunulması yasaklanmıştı. Bu tür kısıtlamalar pratikte Anthropic için büyük zorluklar yarattı ve şirket modellerine açık erişimi tamamen durdurmak zorunda kaldı. 1 Temmuz'dan itibaren ise bu kısıtlamalar resmen kaldırıldı.

Güvenlik ve Hükümetle Anlaşma

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e göre, Anthropic şirketi modellerle ilgili güvenlik risklerini proaktif olarak belirleme ve giderme taahhüdünde bulundu. Ayrıca şirket; Mythos, Fable ve gelecek geliştirmelerin standartları ile protokolleri konusunda hükümetle yakın iş birliği yapmayı ve her türlü zararlı faaliyet hakkında yetkilileri bilgilendirmeyi kabul etti.

Siber güvenlik uzmanları başlangıçta getirilen yasaklara şüpheyle yaklaşmıştı. Onlara göre kısıtlamalar, bir güvenlik önleminden ziyade siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmış olabilir. Bazı analistler bunu, Anthropic yönetiminin hükümet politikalarını eleştirmesine karşı bir misilleme olarak değerlendirdi. Ancak şirket, bu güvenlik önlemlerinin çoğunu kısıtlamalar getirilmeden önce zaten gönüllü olarak uyguladığını vurguladı.

Küresel Rekabet ve Pazar Talepleri

İhracat kısıtlamalarının yumuşatılmasında, Asya bölgesindeki yapay zeka şirketlerinin elde ettiği başarıların da etkili olduğu söyleniyor. Özellikle Fugu ve Tulonfeng gibi modellerin yetenekler bakımından Mythos seviyesine yaklaşması, ABD hükümetini teknolojik üstünlüğünü kaybetmemek için harekete geçmeye itti.

Şu anda sadece Anthropic değil, OpenAI gibi diğer devlerin son modelleri de genel kullanımdan ziyade, Beyaz Saray tarafından onaylanmış özel kuruluşlar grubuna sunuluyor. Bu durum, sektördeki genel düzenleme süreçlerinin hala karmaşık ve değişken olduğunu gösteriyor.

Anthropic modellerinin yeteneklerine değinecek olursak:

  • Mythos — yazılımdaki zafiyetleri belirleme ve analiz etme konusunda en güçlü model olarak kabul edilir;
  • Fable — genel kullanıma yönelik, ek güvenlik bariyerleri ile donatılmış versiyondur;
  • Her iki model de metin analizi ve karmaşık sorunların çözümünde yüksek verimlilik göstermektedir.
Sektör temsilcileri, ABD yönetiminin yapay zeka politikalarındaki belirsizliklerden endişeli. Haziran ayında yayınlanan, modellerin piyasaya sürülmeden önce incelenmesine dair kararname, OpenAI temsilcisi Dean W. Ball dahil birçok analist tarafından eleştirildi. Buna rağmen, Anthropic modellerinin önünün açılmasının, Amerikan teknolojilerinin küresel pazardaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

AnthropicMythosYapay ZekaABDTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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