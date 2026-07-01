Avustralyalı Startuplar İçin Büyük Fırsat: TechCrunch Startup Battlefield Geri Dönüyor

Küresel teknoloji dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TechCrunch Startup Battlefield yarışması yeniden Avustralya'ya dönüyor. Bu saygın platform, genç ve gelecek vadeden projelerin kendilerini dünyaya tanıtması ve büyük yatırımlar çekmesi için eşsiz bir fırsat sunuyor. Organizatörlerin bildirdiğine göre, başvuru süresinin dolmasına sayılı günler kaldı; başvurular 6 Temmuz'a kadar kabul edilecek. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. .

TechCrunch yayınındaki verilere göre, bu yarışma startupların hayatını tamamen değiştirme gücüne sahip. Örneğin, 2017 yılında Sidney'de düzenlenen son Battlefield yarışmasına katılan iki bilinmeyen startup, daha sonra toplamda 85 milyon dolardan fazla yatırım çekmeyi başardı. Bu tür sonuçlar, etkinliğin ne kadar yüksek bir prestije sahip olduğunu gösteriyor.

Başarılı Projeler ve Büyük Yatırımlar

O yıl zafer kazanan HealthMatch projesi buna örnek olarak gösterilebilir. Tıp fakültesi öğrencisi Manuri Gunawardena tarafından kurulan bu platform, hastaları klinik deneylerle eşleştirmek için makine öğrenimi teknolojisini kullanıyor. Galibiyetten sonra startup 25 milyon dolar yatırım topladı, ABD pazarına girdi ve bugün dünya çapında 1 milyondan fazla hastaya hizmet veriyor.

İkinci sırayı alan FluroSat projesi de büyük başarılara imza attı. Yarışmaya katılımın ardından Microsoft'un yatırımını çeken startup, daha sonra Regrow Agriculture bünyesine katıldı. Şu anda bu şirket 60 milyon dolardan fazla fon toplamış olup, ortakları arasında Microsoft, Airtree ve Cargill gibi devler bulunuyor.

Katılımcıları Neler Bekliyor?

Yılın 19 Ağustos tarihinde Stripe iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, seçilen en iyi 8 startup projelerini sunacak. Jüri heyeti; prestijli yatırımcılar, uluslararası medya temsilcileri ve teknoloji uzmanlarından oluşacak. Katılımcılar için şu ödüller öngörülüyor:

İlk üçe giren startuplar, Stripe sistemi üzerinden gerçekleştirilen ödemeler için 15.000 dolara kadar komisyon avantajı elde edecek;

Ana kazanan, Ekim ayında San Francisco'da düzenlenecek olan prestijli TechCrunch Disrupt konferansındaki Startup Battlefield 200 listesine doğrudan giriş hakkı kazanacak;

Kazanan startup, dünyanın en büyük sahnelerinden birinde herhangi bir ek seçime tabi tutulmadan projesini sergileme garantisi alacak.

Özbekistanlı startup kurucuları için de uluslararası deneyim kazanmak ve küresel pazara giriş stratejilerini analiz etmek adına bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Yerel ekosistemin geliştiği bir dönemde, uluslararası arenadaki bu tür yarışmalar genç girişimciler için bir hedef görevi görüyor.

Hatırlatalım, Startup Battlefield Australia kapsamında başvurular 6 Temmuz'a kadar kabul ediliyor. Bu sadece finansal bir kazanım değil, aynı zamanda küresel teknoloji topluluğuna girmenin ve dünya çapındaki yatırımcıların dikkatini çekmenin en kısa yoludur.