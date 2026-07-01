Bellek Pazarındaki Krizin Arkasında Anlaşma mı Var: Samsung, Hynix ve Micron Dava Edildi

·27·Teknoloji
Bellek Pazarındaki Krizin Arkasında Anlaşma mı Var: Samsung, Hynix ve Micron Dava Edildi

Küresel teknoloji pazarında bellek çiplerinin fiyat artışı ve arz azalması yapay olarak oluşturulmuş olabilir. Bu yılın 25 Haziran tarihinde Kaliforniya'da Samsung, Hynix ve Micron şirketlerine karşı toplu bir dava açıldı. Bu üç dev, dünya DRAM ve NAND bellek pazarının yaklaşık %85-90'ını kontrol ediyor ve fiyatları önceden kararlaştırarak belirlemekle suçlanıyorlar. Ixbt.com haber veriyor.

Dava dilekçesinde belirtildiğine göre, şirketler pazardaki hakim konumlarını kullanarak geleneksel bellek çipi üretimini kasıtlı olarak azalttılar. Bu hamlenin, yapay zeka (AI) sistemleri için kritik öneme sahip olan HBM (High Bandwidth Memory) bellek türüne geçiş bahanesiyle gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Sonuç olarak, standart bilgisayarlar ve cihazlar için tasarlanan DDR bellek çiplerinde kıtlık yaşandı ve fiyatları haksız bir şekilde yükseldi.

Yapay Zeka Bahanesi ve Üretimin Azalması

ixbt.com verilerine göre davacılar, bu üçlüyü iş yapılarını yeniden düzenleme maskesi altında DDR bellek üretim hacmini koordineli bir şekilde düşürmekle suçluyor. Günümüzde NVIDIA gibi şirketlerin AI hızlandırıcıları için HBM belleğe olan talep çok yüksek, ancak bu durumun tüketici segmentindeki bellek fiyatlarını bu kadar keskin etkilememesi gerekiyordu.

Özbekistan pazarında da son aylarda bilgisayar bileşenlerinde, özellikle bellek (RAM) fiyatlarında artış gözlemleniyor. Eğer bu dava sürecinde şirketlerin suçu kanıtlanırsa, bu durum sadece küresel pazarı değil, yerel tüketicilerin cebini de doğrudan etkileyen büyük bir komplo olarak değerlendirilecek.

Tarih Tekrar mı Ediyor?

Dikkat çekici olan nokta, bellek üreticilerinin bu tür "anlaşmalarının" ilk kez gerçekleşmiyor olmasıdır. Tarihe baktığımızda, 2000'li yıllarda da Samsung ve Hynix fiyat sabitleme konusundaki suçlamaları kabul etmişti. O dönemde bu soruşturma kapsamında birkaç yönetici hapis cezasına çarptırılmış, şirketlere ise toplam 731 milyon dolar para cezası kesilmişti.

O zamanki ihtilafta Micron şirketi, soruşturma ile iş birliği yaptığı için cezadan kurtulmuştu. Ancak bu kez açılan toplu davada her üç şirketin de ciddi baskı altında kalması bekleniyor. Uzmanlara göre, mahkeme suçlamaları haklı bulursa, teknoloji devleri milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Şu ana kadar Samsung, Hynix ve Micron temsilcileri bu dava hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu dava sürecinin önümüzdeki aylarda teknoloji dünyasının en ses getiren olaylarından biri olması ve bellek çipleri pazarındaki fiyat politikasını tamamen değiştirmesi bekleniyor.

SamsungMicronHynixTeknolojiDava
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi rekor kıran Redmi K90 Ultra akıllı telefonunu tanıttı: 8550 mAh batarya ve aktif soğutmaXiaomi rekor kıran Redmi K90 Ultra akıllı telefonunu tanıttı: 8550 mAh batarya ve aktif soğutmaBugün, 05:21Avustralyalı Startuplar İçin Büyük Fırsat: TechCrunch Startup Battlefield Geri DönüyorAvustralyalı Startuplar İçin Büyük Fırsat: TechCrunch Startup Battlefield Geri DönüyorBugün, 04:28AMD Ekran Kartı Fiyatlarını Artırmaya Hazırlanıyor: Piyasanın Temmuz'da Değişmesi BekleniyorAMD Ekran Kartı Fiyatlarını Artırmaya Hazırlanıyor: Piyasanın Temmuz'da Değişmesi BekleniyorBugün, 04:21Alman Punkt. Markası AphyOS Tabanlı Güvenli MC03 Akıllı Telefonu TanıttıAlman Punkt. Markası AphyOS Tabanlı Güvenli MC03 Akıllı Telefonu TanıttıBugün, 03:24Acebeam Rekor Düzeyde 6400 mAh Kapasiteli 21700 Bataryayı TanıttıAcebeam Rekor Düzeyde 6400 mAh Kapasiteli 21700 Bataryayı TanıttıBugün, 02:55OpenClaw yapay zeka ajanı artık Android ve iOS platformlarındaOpenClaw yapay zeka ajanı artık Android ve iOS platformlarındaBugün, 02:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar