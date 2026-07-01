Küresel teknoloji pazarında bellek çiplerinin fiyat artışı ve arz azalması yapay olarak oluşturulmuş olabilir. Bu yılın 25 Haziran tarihinde Kaliforniya'da Samsung, Hynix ve Micron şirketlerine karşı toplu bir dava açıldı. Bu üç dev, dünya DRAM ve NAND bellek pazarının yaklaşık %85-90'ını kontrol ediyor ve fiyatları önceden kararlaştırarak belirlemekle suçlanıyorlar. Ixbt.com haber veriyor.

Dava dilekçesinde belirtildiğine göre, şirketler pazardaki hakim konumlarını kullanarak geleneksel bellek çipi üretimini kasıtlı olarak azalttılar. Bu hamlenin, yapay zeka (AI) sistemleri için kritik öneme sahip olan HBM (High Bandwidth Memory) bellek türüne geçiş bahanesiyle gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Sonuç olarak, standart bilgisayarlar ve cihazlar için tasarlanan DDR bellek çiplerinde kıtlık yaşandı ve fiyatları haksız bir şekilde yükseldi.

Yapay Zeka Bahanesi ve Üretimin Azalması

ixbt.com verilerine göre davacılar, bu üçlüyü iş yapılarını yeniden düzenleme maskesi altında DDR bellek üretim hacmini koordineli bir şekilde düşürmekle suçluyor. Günümüzde NVIDIA gibi şirketlerin AI hızlandırıcıları için HBM belleğe olan talep çok yüksek, ancak bu durumun tüketici segmentindeki bellek fiyatlarını bu kadar keskin etkilememesi gerekiyordu.

Özbekistan pazarında da son aylarda bilgisayar bileşenlerinde, özellikle bellek (RAM) fiyatlarında artış gözlemleniyor. Eğer bu dava sürecinde şirketlerin suçu kanıtlanırsa, bu durum sadece küresel pazarı değil, yerel tüketicilerin cebini de doğrudan etkileyen büyük bir komplo olarak değerlendirilecek.

Tarih Tekrar mı Ediyor?

Dikkat çekici olan nokta, bellek üreticilerinin bu tür "anlaşmalarının" ilk kez gerçekleşmiyor olmasıdır. Tarihe baktığımızda, 2000'li yıllarda da Samsung ve Hynix fiyat sabitleme konusundaki suçlamaları kabul etmişti. O dönemde bu soruşturma kapsamında birkaç yönetici hapis cezasına çarptırılmış, şirketlere ise toplam 731 milyon dolar para cezası kesilmişti.

O zamanki ihtilafta Micron şirketi, soruşturma ile iş birliği yaptığı için cezadan kurtulmuştu. Ancak bu kez açılan toplu davada her üç şirketin de ciddi baskı altında kalması bekleniyor. Uzmanlara göre, mahkeme suçlamaları haklı bulursa, teknoloji devleri milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Şu ana kadar Samsung, Hynix ve Micron temsilcileri bu dava hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu dava sürecinin önümüzdeki aylarda teknoloji dünyasının en ses getiren olaylarından biri olması ve bellek çipleri pazarındaki fiyat politikasını tamamen değiştirmesi bekleniyor.