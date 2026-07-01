Otonom Sürüş Teknolojileri Lideri Wayve Çalışanlarına 85 Milyon Dolar Ödeyecek

Birleşik Krallık merkezli, AI tabanlı otonom sürüş sistemleri geliştiren Wayve girişimi, çalışanları için 85 milyon dolarlık bir hisse geri alım (tender offer) programı duyurdu. Bu adım, şirket çalışanlarına ellerindeki hisse paketlerinin bir kısmını nakde çevirme imkanı tanıyor. Wayve'in mevcut piyasa değeri 8,5 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda ve bu da onu Avrupa'nın en değerli AI girişimlerinden biri haline getiriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Söz konusu finansal işlem, şirketin mevcut ve yeni yatırımcıları tarafından destekleniyor. TechCrunch verilerine göre, Şubat ayında gerçekleştirilen 1,2 milyar dolarlık Series D yatırım turunun ardından şirketin prestiji daha da arttı. Bu turda Microsoft, NVIDIA ve Uber gibi teknoloji devleri Wayve projesine büyük yatırımlar yaptı. Bu, şirketin tarihindeki ikinci büyük likidite hamlesi olup, ilki Mayıs 2024'te gerçekleştirilmişti.

Yetenekleri Elde Tutma Stratejisi

Wayve tarafından uygulanan bu yöntem, modern AI girişimleri arasında yaygınlaşan bir trendin parçasıdır. Şirketler, çalışanlarının rakiplere geçmesini veya kendi projelerini başlatmasını önlemek için, yıllarca halka arzı (IPO) beklemeden gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu durum, özellikle yüksek nitelikli mühendisler için güçlü bir motivasyon kaynağıdır.

Son aylarda ElevenLabs, Decagon ve Linear gibi diğer tanınmış AI girişimleri de çalışanları için benzer tender teklifleri sundu. Yatırımcılar, bu kadar yüksek büyüme hızına sahip şirketlerin hisselerini satın almaya hazır, çünkü gelecekte bu işletmelerin değerinin katlanarak artacağına inanıyorlar.

Benzersiz Teknolojik Yaklaşım

Wayve, otonom sürüş sisteminde diğer rakiplerinden farklı olarak yüksek çözünürlüklü (HD) haritalara dayanmıyor. Şirketin geliştirdiği yazılım tamamen sinir ağlarına dayalı olup, tıpkı bir insan gibi deneyim yoluyla sürüşü öğreniyor. Bu "evrensel sürücü" modeli, teorik olarak herhangi bir ülkede, her türlü hava koşulunda ve farklı marka araçlarda ek ayarlama gerektirmeden çalışabilir.

Şirketin gelecek planları da oldukça iddialı. Wayve, yıl sonuna kadar Uber ile iş birliği içinde robotaksi hizmetlerini test etmeyi planlıyor. Ayrıca, 2027'den itibaren Nissan'ın yeni nesil araçlarına bu AI sisteminin entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldı. Şu anda şirket çalışan sayısı 1200'ü aşmış durumda ve bu rakam geçen yıla göre iki kat artış gösterdi.