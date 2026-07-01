“İnternetin Babası” Vinton Cerf 83 Yaşında Google'dan Emekli Oluyor

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“İnternetin Babası” Vinton Cerf 83 Yaşında Google'dan Emekli Oluyor

Modern internet teknolojilerinin kurucularından biri ve dünya çapında “İnternetin Babası” olarak tanınan Vinton Cerf, teknoloji dünyasındaki uzun yıllara dayanan kariyerini noktalıyor. 83 yaşındaki bilim insanı, önümüzdeki haftadan itibaren Google'daki başkan yardımcılığı ve “baş internet evangelisti” görevlerinden resmen emekli olacak. Bu bilgi, Laude Enstitüsü tarafından düzenlenen Open Frontier konferansında açıklandı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Etkinlik sırasında UC Berkeley profesörü ve RISC işlemci mimarisinin kurucusu Dave Patterson söz alarak, Vinton Cerf'in Google'daki 20 yıllık verimli kariyerini özellikle takdir etti. Patterson, Cerf'in teknoloji dünyasına katkılarının eşsiz olduğunu ve emekliliğinin koca bir dönemin sona ermesi anlamına geldiğini belirtti. Google yetkilileri şu ana kadar bu bilgiyle ilgili ek bir açıklama yapmadı.

Vinton Cerf ve meslektaşı Robert Kahn, bugün bildiğimiz küresel ağın temeli olan TCP/IP protokollerini geliştiren mimarlardır. 1970'lerde oluşturulan bu kurallar seti, farklı bilgisayar ağlarının birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıdı. Bu devasa hizmetleri nedeniyle Cerf, Turing Ödülü ve ABD'nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası dahil olmak üzere birçok prestijli ödülle onurlandırıldı.

Teknoloji dünyasındaki miras

2005 yılından beri Google ekibinde görev yapan Cerf, sadece teknik çözümlerle değil, aynı zamanda internetin dünya çapında yaygınlaştırılması ve açıklığının sağlanmasıyla da ilgilendi. Onun kariyeri boyunca internet, küçük bir bilimsel projeden insan hayatının ayrılmaz bir parçasına dönüştü. Bugün Özbekistan'da da dijital ekonomi ve IT sektörünün hızlı gelişimi, tam olarak Cerf'in temelini attığı açık protokoller üzerine inşa edilmiştir.

Konferans sırasında Cerf, yapay zeka (AI) alanının geleceği hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Ona göre, günümüzde AI modellerinin birkaç büyük laboratuvarın elinde merkezileşmiş olması, internetin başlangıçtaki merkeziyetsiz doğasına aykırıdır. Ancak uzman, gelecekte otonom çalışan AI ajanlarının ortaya çıkışının, şirketleri yeniden açık ve standartlaştırılmış protokollere dönmeye zorlayacağını öngördü.

“Farklı kaynaklardan gelen birkaç ajanın birbiriyle etkileşim içinde olması, interoperabilite (sistemlerin karşılıklı uyumluluğu) ve standartlaştırma gereksinimini doğuracaktır,” diye belirtti Vinton Cerf. Ona göre, bu standartları ilk belirleyen şirketler, gelecekteki “ajan ekonomisinde” büyük bir nüfuza sahip olacak.

Vinton Cerf'in emekliliği teknoloji dünyası için büyük bir kayıp olsa da, bıraktığı açık ve küresel ağ ilkeleri, yeni nesil yazılımcılar ve mühendisler için yol gösterici olmaya devam edecek. Kariyeri boyunca elde ettiği başarılar şunları içerir:

  • TCP/IP protokollerinin oluşturulması;
  • İnternetin küresel ölçekte yaygınlaşması;
  • Açık kaynaklı sistemlerin ve standartların desteklenmesi;
  • Dijital teknolojilerin güvenliği ve açıklığına yönelik uluslararası girişimler.

Vinton CerfGoogleInternetTeknolojiTCP/IP
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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