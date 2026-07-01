Koeman Fas yenilgisi sonrası Hollanda'nın başından ayrıldı

·45·Spor
Koeman Fas yenilgisi sonrası Hollanda'nın başından ayrıldı

Hollanda milli takımının teknik direktörü Ronald Koeman, görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu. 63 yaşındaki teknik adam, bu kararı 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından aldı.

«Oranje»lar, Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile karşı karşıya geldi. Normal süre ve uzatmaların 1-1 sona ermesinin ardından, Afrikalılar penaltı atışlarında üstün gelerek Hollanda'yı turnuvadan eledi.

Koeman tüm sorumluluğu üstlendi

Ronald Koeman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, milli takımdaki kariyerinin bu kadar acı bir şekilde sona ermesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

«Milli takımdaki görevimin bu şekilde sona ermesi çok üzücü. Hepimiz tarihe geçecek bir Dünya Kupası hayal etmiştik. Ancak bu gerçekleşmedi» diye yazdı Koeman.

Teknik adam, Hollanda'nın turnuvada daha ileriye gitmesini umduğunu ancak takımın önündeki hedefi gerçekleştiremediğini itiraf etti.

«Bundan benden daha fazla hayal kırıklığına uğrayan kimse yoktur. Teknik direktör olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum» diye ekledi.

Teknik direktörün taktiği eleştirilmişti

Hollanda'nın Fas maçındaki temkinli taktiği, ülke basını ve taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Özellikle takımın beş savunmacı ile oynaması ve top kontrolünü rakibe bırakması tartışmalara neden oldu.

Koeman maçtan sonra taktiksel kararlarını savunmuş ve benzer bir durumda yine aynı yolu seçeceğini söylemişti. Ancak bir gün sonra, milli takımdaki görevinden ayrılmaya karar verdi.

Koeman, Hollanda'yı 2023'ten beri yönetiyordu

Ronald Koeman, Hollanda milli takımının başına ikinci kez Ocak 2023'te geçmişti. Onun yönetiminde takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselmişti.

Ancak 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda için belirlenen yüksek hedefler gerçekleşmedi. Milli takım grup aşamasını geçse de, play-off'un ilk maçında Fas engelini aşamadı.

Koeman daha önce 2018–2020 yılları arasında da milli takımı yönetmişti. Daha sonra Barcelona'da çalışmış ve 2022 Dünya Kupası'nın ardından tekrar Hollanda milli takımına dönmüştü.

Hollanda şimdi yeni bir teknik direktör arıyor

Hollanda Futbol Federasyonu'nun önündeki temel görev artık milli takıma yeni bir teknik direktör atamak. Koeman'ın istifası, takımın Dünya Kupası'ndaki erken elenmesinin ardından gelen ilk büyük değişiklik oldu.

Yerel basında bazı teknik adamların isimleri potansiyel adaylar olarak geçiyor. Ancak federasyon henüz yeni teknik direktör konusunda resmi bir karar açıklamadı.

Ronald Koeman ise Hollanda milli takımındaki ikinci dönemini büyük umutlarla başlatıp, acı bir yenilgiyle noktaladı.

Ronald KoemanFasıl
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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