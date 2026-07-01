Christian Pulisic, Zlatan Ibrahimovic'in Sunuculuk Yeteneklerini Övdü

İsveç futbolunun efsanesi Zlatan Ibrahimovic, sahalardan ayrıldıktan sonra da spor dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor. Şu anda ABD'nin FOX kanalında Dünya Kupası yorumcusu ve uzmanı olarak görev yapan eski forvet, sert görüşleri ve kendine has karakteriyle sosyal medyada viral videoların başrolü oldu. Milan'daki takım arkadaşı Christian Pulisic, onun bu yeni imajını takdirle karşıladı. Goal.com'un haberine göre.

ABD milli takımının yıldızı Christian Pulisic, Bosna-Hersek maçının hazırlık sürecinde gazetecilerle konuşurken, Ibrahimovic'in televizyondaki performanslarını keyifle izlediğini belirtti. Bilindiği üzere Zlatan, şu anda Milan kulübünde danışman olarak görev yapıyor ve Pulisic ile düzenli iletişim halinde bulunuyor.

Amerikalı futbolcu, “Bence o çok ilginç bir insan. Onunla birlikte çalışma fırsatım oluyor ve kişiliğini yakından tanıyorum. Zlatan işini mükemmel yapıyor, analizlerini dinlemek çok keyifli,” şeklinde konuştu.

Ibrahimovic ve Ronald Koeman tartışması

Zlatan Ibrahimovic, yayınlar sırasında sadece şakalarıyla değil, aynı zamanda acımasız eleştirileriyle de gündeme geliyor. Özellikle Hollanda milli takımının Fas'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Ronald Koeman'ı sert bir dille eleştirdi. Zlatan'a göre takım, hücum geleneklerinden vazgeçmişti.

Ibrahimovic, “Bu mağlubiyette tek suçlu Koeman. Bu Hollanda'yı tanıyamadım. Takım kimliğini kaybetti. Bize her zaman saldırmayı öğrettiler, ancak bugün Koeman tıpkı İtalyan teknik direktörler gibi kaybetmemek için oynadı. Kaybedecek olsanız bile, kendi tarzınızla kaybetmelisiniz,” dedi.

Dikkat çekici olan nokta ise, bu eleştirilerden kısa bir süre sonra Ronald Koeman'ın görevinden istifa etmesi oldu. Bu durum, Ibrahimovic'in bir uzman olarak sözlerinin ne kadar ağırlığa sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ayrıca, İsveçli eski futbolcunun stüdyodaki meslektaşı ve ABD milli takımının eski savunmacısı Alexi Lalas ile yaşadığı tartışmalar da taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Zlatan, “kibirli” ama samimi tarzıyla Amerikan televizyon izleyicisini büyülemeyi başardı.

Pulisic'e göre, Ibrahimovic'in bu kadar açık sözlü ve tavizsiz olması, futbol dünyasının eksikliğini hissettiği unsurlardan biriydi. Milan oyuncusu, danışmanının başarısından mutluluk duyduğunu gizlemedi.