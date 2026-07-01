Mbappe, Messi ile gol krallığı yarışı hakkında konuştu

·3·Spor
Mbappe, Messi ile gol krallığı yarışı hakkında konuştu

Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'ndaki "Altın Ayakkabı" mücadelesi ve Arjantinli Lionel Messi ile olan rekabeti hakkında açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki forvet, İsveç ile oynanan son 16 tur maçında duble yaptı. Fransa'nın rakibini 3-0 mağlup ettiği maçta Mbappe, turnuvadaki gol sayısını altıya çıkararak gol krallığı listesinde Messi'ye yetişti.

«Messi'nin oyununu takip etmiyorum»

The Touchline'ın aktardığı ifadelere göre Mbappe, tüm dikkatini kendi oyununa ve Fransa milli takımının sonuçlarına verdiğini vurguladı.

«Messi'nin oyununu takip etmiyorum. O gol attı, atmaya devam ediyor ve bunu sürdürecek. Bunu daha önce de söylemiştim. Onunla rekabet etmek için kendimi daha da geliştirmem gerekiyor», dedi Mbappe.

Fransız futbolcunun sözlerinden, Messi'nin yeteneklerini çok yüksek değerlendirdiği görülüyor. Aynı zamanda Mbappe, gol krallığı yarışında rakibinin sonuçlarını hesaplamak yerine, her maçta kendi görevini yerine getirmeyi hedefliyor.

İsveç karşısındaki duble galibiyeti getirdi

Fransa, son 16 turunda İsveç ağlarına üç golsüz üç gol gönderdi. Mbappe 45. ve 74. dakikalarda ağları sarsarken, bir diğer gol Bradley Barcola'dan geldi.

Mbappe, bu Dünya Kupası'nda üçüncü kez bir maçta iki gol atma başarısı gösterdi. İsveç'e attığı ikinci gol, 2026 Dünya Kupası'ndaki altıncı golü oldu. Böylece Fransız forvet, Messi'ye yetişmiş oldu.

Ayrıca Mbappe'nin Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısı 18'e ulaştı. Play-off aşamalarında attığı 10 golle Dünya Kupası tarihinin en iyi istatistiklerinden birine imza attı.

Gol krallığı yarışında durum değişebilir

Mbappe ve Messi, şu an için altışar golle 2026 Dünya Kupası gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. Ancak Arjantinli futbolcu henüz play-off'taki ilk maçına çıkmadı.

Arjantin, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 3 Temmuz'da Miami'de oynanacak ve Taşkent saatiyle 4 Temmuz 03:00'te başlayacak.

Eğer Messi bu maçta gol atarsa, gol krallığı yarışında yeniden tek lider konumuna yükselebilir. Mbappe ise bir sonraki maçta ona cevap verme şansına sahip olacak.

Fransa, Paraguay ile kozlarını paylaşacak

Didier Deschamps'ın öğrencileri, son 16 turunda Paraguay milli takımına karşı sahaya çıkacak. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Almanya ile 1-1 berabere kalmış ve penaltı atışları sonucunda galip gelmişti.

Fransa ve Paraguay arasındaki karşılaşma 4 Temmuz'da Philadelphia'da oynanacak. Maçın galibi, çeyrek finalde Kanada — Fas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Fransa'nın bir sonraki aşamadaki en büyük umutlarından biri yine Kylian Mbappe olacak. Forvet, şu an sadece takımını ileri taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Messi ile "Altın Ayakkabı" için kıyasıya bir mücadele veriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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