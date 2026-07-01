İngiltere — Kongo DR: İlk 11'ler belli oldu

·156·Spor
İngiltere — Kongo DR: İlk 11'ler belli oldu

Dünya Kupası 2026 son 16 turunda yer alan İngiltere ve Kongo DR arasındaki kritik mücadele başlamak üzere.

Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak karşılaşma için her iki takımın ilk 11'leri açıklandı.

İngiltere yıldızları sahada

İngiltere milli takımının başlangıç kadrosunda Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice ve Marcus Rashford gibi ünlü futbolcular yer alıyor.

Takım hücumda Rashford, Madueke ve Kane üçlüsüne güveniyor.

İngiltere ilk 11'i

Kaleci: Pickford.

Defans: Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly.

Orta Saha: Rice, Anderson, Bellingham.

Forvet: Rashford, Madueke, Kane.

Kongo DR da güçlü bir kadro seçti

Kongo DR kadrosunda, İngiliz futbolseverlerin yakından tanıdığı Aaron Wan-Bissaka ve Axel Tuanzebe de sahaya çıkıyor.

Hücumda ise temel umutlar Yoane Wissa'ya bağlanmış durumda.

Kongo DR ilk 11'i

Kaleci: Mpasi-Nzo.

Defans: Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku.

Orta Saha: Mukau, Mbuku, Mutussami, Sadiki.

Forvet: Sipenga, Wissa.

Maç detayları

Bilgi

Detay

Turnuva

Dünya Kupası 2026

Aşama

Son 16 turu

Maç

İngiltere — Kongo DR

Başlama saati

21:00

Saat dilimi

Taşkent saati

İngiltere maçın favorisi olarak görülse de, Kongo DR'nin fiziksel mücadelesi ve hızlı kontra atakları rakip için ciddi sorunlar yaratabilir.

Sizce hangi takım bir üst tura çıkacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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