Gavi: Lamine Yamal Şu An Lionel Messi'den Sonra Dünyanın En İyi Futbolcusu

·5·Spor
Gavi: Lamine Yamal Şu An Lionel Messi'den Sonra Dünyanın En İyi Futbolcusu

İspanya milli takımı ve Barcelona orta saha oyuncusu Gavi, takım arkadaşı Lamine Yamal hakkında yüksek övgülerde bulunarak 18 yaşındaki yeteneği çağımızın en güçlü oyuncularından biri olarak nitelendirdi. Gavi, efsanevi Lionel Messi faktörü hariç tutulduğunda, şu an dünya futbolunun liderinin Yamal olduğunu belirtti. Bu itiraf, genç yıldızın sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenadaki prestijinin de giderek arttığını gösteriyor. Goal.com'un haberine göre belirtiliyor.

Şu anda İspanya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele eden Lamine Yamal, turnman öncesi yaşadığı sakatlığın ardından form tutmaya çalışıyor. La Vanguardia'ya verdiği röportajda Gavi, takım arkadaşının tam hazır olmadığı durumlarda bile sahada büyük fark yaratabileceğini özellikle vurguladı. Sözlerine göre, Yamal'ın %70 kapasitesi bile birçok diğer futbolcunun en üst seviyesinden daha üstün.

Sakatlık Sonrası İyileşme ve İstikrar

Lamine Yamal'ın fiziksel durumu uzmanların takibinde. Goal.com'un bilgilerine göre, futbolcu sakatlık sonrası saha dakikalarını kademeli olarak artırıyor. Yeşil sahada Yeşil Burun Karşılaşmasında 19 dakika, Suudi Arabistan maçında 45 dakika (gol kaydetti) ve Uruguay maçında 76 dakika görev yaptı. Gavi, turnuva ilerledikçe Yamal'ın en iyi oyununu sergileyeceğine inanıyor.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Yamal'ın elde ettiği başarılar şaşırtıcı. İspanya ile Euro 2024 şampiyonluğu yaşadı, Barcelona ile üç kez La Liga şampiyonluğu kazandı ve prestijli Golden Boy ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, 2025 Ballon d'Or anketinde Ousmane Dembele'den sonra ikinci sırada yer alması, ulaştığı yüksek seviyeyi kanıtlıyor.

Mental Dayanıklılık ve Yıldızlık Baskısı

Gavi, sadece Yamal'ın teknik becerilerine değil, aynı zamanda mental direncine de hayran olduğunu gizlemedi. Büyük turnuvalardaki baskı birçok genç oyuncuyu paniğe sevk edebilse de, Lamine'in oldukça sakin kalmasıyla öne çıktığını belirtti. Gavi, "Bazen bu işleri nasıl başardığını anlamadığımı ona söylüyorum. İnsanların ilgisi ve şöhret onu germiyor," dedi.

İspanyol futbolseverler ve uzmanlar, bu ikilinin milli takım başarılarındaki rolünü yüksek değerlendiriyor. Gavi, arkadaşını her durumda destekleyeceğini ve onunla birlikte sahada olmak büyük bir onur olduğunu vurguladı. Dünya Kupası'nın belirleyici anlarında Yamal'ın yaratıcılığının İspanya için temel silah olması bekleniyor.

Sonuç olarak, Barcelona akademisinden yetişen bu iki genç yıldız sadece kulübün değil, tüm Avrupa futbolunun geleceğini şekillendiriyor. Lionel Messi döneminden sonra "Blaugrana" saflarından Yamal gibi bir liderin çıkması, Katalanlar için yeni bir dönemin başladığının işaretidir.

BarcelonaLamine YamalGaviLionel Messiİspanya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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