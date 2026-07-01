OpenAI Geliştiriciler İçin Özel Codex Klavyesini Tanıtıyor

Yapay zeka teknolojilerinin lideri olarak kabul edilen OpenAI şirketi, yazılım geliştiriciler için devrim niteliğinde bir cihaz olan Codex klavyesini geliştirdi. Bilgisayar çevre birimleri üreticisi Work Louder markasıyla iş birliği içinde yaratılan bu gadget, geliştiricilerin iş verimliliğini artırmayı ve yapay zeka yeteneklerinden doğrudan donanım düzeyinde yararlanmayı amaçlıyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Yeni cihazın resmi tanıtımı bu yılın 15 Temmuz tarihine planlandı. OpenAI Developers'ın sosyal medya sayfasında yayınlanan kısa tanıtım videosunda "En sevdiğiniz Codex tuş kombinasyonları güncelleniyor" ifadesine yer verildi. Bu durum, klavyenin OpenAI tarafından sunulan AI modelleri ve servisleri ile derinlemesine entegre olduğunu gösteriyor.

Teknik Temel ve Yetenekler

ixbt.com verilerine göre, yeni ürün Work Louder şirketinin popüler Creator Micro 2 kompakt programlanabilir klavyesi temel alınarak oluşturuldu. Bu cihazın temel versiyonu, çeşitli makroları ve hızlı komutları çalıştırmak için tasarlanmış 13 mekanik tuş, analog joystick ve dokunmatik kontrol elemanlarına sahip.

Codex klavyesinin özgünlüğü, OpenAI programlama araçlarını donanım düzeyinde desteklemesinden kaynaklanıyor. Bu, kullanıcılara tek bir tuşla AI asistanını çağırma, kod oluşturucuyu başlatma veya karmaşık algoritmaları otomatik olarak analiz etme imkanı tanıyor. Bu yaklaşım, geliştiricilerin ekrandaki menüler arasında kaybolmadan ana sürece odaklanmalarına yardımcı oluyor.

Programlama Alanında Yeni Bir Dönem

Cihazın tam teknik özellikleri ve fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, uzmanlar bunu yazılım geliştirme alanında önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Günümüzde birçok geliştirici ChatGPT ve diğer AI araçlarını kullanıyor, ancak bunları fiziksel bir klavye ile harmanlamak kullanıcı deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

Özbekistanlı IT uzmanları için de bu haberin büyük ilgi uyandırması doğal. Ülkemizde programlama alanı hızla gelişirken, bu tür yüksek teknolojik ekipmanlar yerel geliştiricilerin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmaya hizmet edebilir. OpenAI ürünlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, gelecekte diğer üreticilerin de benzer akıllı klavyeleri piyasaya sürmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Codex klavyesi sadece bir giriş cihazı değil, aynı zamanda yapay zeka ile insan emeğini birleştiren bir köprü görevi görüyor. 15 Temmuz'da gerçekleşecek resmi tanıtım, bu gadget'ın tüm sırlarını ortaya çıkaracak.