Mikromobilite devi Lime borsaya girdi: IPO ile 167 milyon dolar toplandı

Elektrikli scooter ve bisiklet kiralama konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Lime, uzun zamandır beklenen IPO (halka arz) sürecini tamamladı. Dokuz yıllık faaliyetinin ardından şirket, Nasdaq borsasında hisselerini satışa sunarak yatırımcılardan 167 milyon dolar tutarında sermaye çekmeyi başardı. Bu adım sadece şirket için değil, tüm mikromobilite pazarı için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Uber tarafından desteklenen Lime şirketi, her biri 25 dolardan 6,68 milyon adet hisse sattı. Bu fiyat, önceden belirlenen 24-26 dolarlık aralığın ortalaması olup, yatırımcıların şirkete olan güveninin istikrarlı olduğunu gösteriyor. Hisselerin Çarşamba gününden itibaren "LIME" koduyla ticarete açılması bekleniyor.

Lime birkaç yıldır halka açık piyasaya çıkmayı planlıyordu. 2021 yılında 523 milyon dolarlık yatırım toplandıktan sonra, CEO Wayne Ting 2022 yılında IPO yapma niyetinde olduklarını açıklamıştı. Ancak piyasa konjonktürü ve ekonomik değişiklikler nedeniyle bu süreç birkaç kez ertelendi. Mevcut IPO sonucunda şirketin toplam değeri yaklaşık 1,66 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.

Finansal yükümlülükler ve piyasa baskısı

Bu yatırımlar Lime için tam zamanında geldi, çünkü şirket ciddi bir finansal baskı altındaydı. Mayıs ayında sunulan raporlarda şirket, faaliyetlerini sürdürebilme konusunda şüpheler olduğunu kabul etmişti. Şu anda Lime yaklaşık 1 milyar dolarlık borca sahip ve bunun yarısından fazlasının özellikle bu yıl sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. IPO'dan elde edilen gelirler tam olarak bu yükümlülüklerin kapatılmasına yönlendirilecek.

Mikromobilite sektörü son yıllarda çok acımasız bir rekabete ve finansal zorluklara sahne oldu. Örneğin, Lime'ın ana rakiplerinden biri olan Bird şirketi, borsaya girdikten sonra iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı. Diğer şirketler ise ya birleşmek (Tier ve Dott gibi) ya da pazarı tamamen terk etmek zorunda kaldılar. Böyle bir ortamda Lime'ın hayatta kalması ve büyümeye devam etmesi sektör uzmanları tarafından yüksek takdirle karşılanıyor.

Şirketin finansal göstergelerinin son yıllarda olumlu yönde değiştiği görülüyor. Lime 2023 yılında 521 milyon dolar, 2024 yılında 686,6 milyon dolar ve geçen yıl 886,7 milyon dolar gelir elde etti. Zarar miktarı da önemli ölçüde azaldı: 2023'teki 122,3 milyon dolarlık zarar 2024'te 33,9 milyon dolara geriledi, her ne kadar 2025'te bu rakam tekrar 59,3 milyon dolara hafifçe yükselmiş olsa da.

Küresel genişleme ve Uber iş birliği

Lime'ın başarısının temel faktörlerinden biri küresel ölçekte genişlemesidir. Bugün şirket, dünyanın 29 ülkesindeki 230 şehirde hizmet sunmaktadır. Bu, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de ilginç bir deneyim olabilir, çünkü başkent Taşkent'te de son yıllarda scooter kiralama popüler hale gelmektedir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, Lime'ın faaliyetleri büyük ölçüde Uber platformuna bağlıdır. Uber şirketi Lime hisselerinin yüzde 24'üne sahiptir ve geçen yıl Lime gelirlerinin yüzde 14'ünden fazlası doğrudan Uber uygulaması üzerinden yapılan siparişler sayesinde oluşmuştur. Bu ortaklık, Lime için yeni kullanıcılar çekmede en önemli kanal olmaya devam etmektedir.