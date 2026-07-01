Marcelo Bielsa Uruguay'daki başarısızlığın ardından istifa etti

Uruguay milli takımının teknik direktörü Marcelo Bielsa görevinden ayrıldı. Deneyimli teknik adam, takımın turnuvadaki başarısız performansı için sorumluluğu üstlendi. Elindeki kaliteli futbolcuların potansiyelinden yeterince yararlanamadığını itiraf etti.

Bielsa, sonucu açıklayamayacağını belirtti

Marcelo Bielsa, Uruguay'ın turnuvaya grup aşamasında veda etmesine değinerek, nihai sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu vurguladı.

"Sorumluluğum çok net. Aldığımız nihai sonucu açıklayamam," dedi teknik adam.

Bielsa, takımda üst düzey futbolcular olduğunu ancak mevcut imkanları gereken düzeyde yönetemediğini belirtti.

"Elimizden geleni yaptık"

Teknik direktör, futbolcuların çabaladığını ancak bunun sonuç almak için yeterli olmadığını kaydetti.

RMC Sport'un aktardığına göre Bielsa, "Elimizden geleni yaptık ama bu yeterli değildi," ifadelerini kullandı.

Bielsa, farklı kararlar almış olsaydı bile takımın sonucunun değişeceğine inanmadığını belirtti.

"Farklı kararlar almış olsaydım bile, bu farklı sonuçlara yol açmazdı," dedi.

Uruguay gruplardan çıkamadı

Uruguay milli takımı, grup aşamasında beklenen sonuçları alamadı.

Takımın maçlar sonundaki durumu:

2 puan topladı;

grupta üçüncü sırayı aldı;

turnuvaya erken veda etti.

Bu sonuç, Uruguay gibi büyük futbol geleneklerine sahip bir takım için ciddi bir başarısızlık olarak değerlendirildi.

Milli takımda yeni bir dönem başlıyor

Marcelo Bielsa'nın istifasının ardından Uruguay Futbol Federasyonu'nun yeni bir teknik direktör arayışına girmesi bekleniyor.

Şimdi takım yönetiminin önündeki görev, kadro potansiyelini etkili bir şekilde kullanabilecek ve Uruguay'ı yeniden yüksek başarılara taşıyacak bir teknik adam seçmek.

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