ABD, Anthropic'in en güçlü yapay zeka modellerine yönelik yasağı kaldırdı

·17·Teknoloji
ABD, Anthropic'in en güçlü yapay zeka modellerine yönelik yasağı kaldırdı

ABD Ticaret Bakanlığı, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Fable 5 ve Mythos 5 yapay zeka modellerine uygulanan ihracat kısıtlamalarını resmen kaldırdı. Bu karar teknoloji dünyasında beklenmedik ancak önemli bir dönüm noktası oldu, çünkü söz konusu modeller yüksek performanslarıyla OpenAI ve Google ürünlerine ciddi bir rakip olarak görülüyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Anthropic, X sosyal ağındaki resmi sayfasında yaptığı açıklamada, Amerikan düzenleyicilerinden ilgili bildirimi aldıklarını belirtti. Bu müjdeli haberin ardından şirket, modelleri yeniden devreye alma ve kullanıcılara sunma sürecini hızlandırdı. Artık dünya genelindeki geliştiriciler ve şirketler, bu ileri teknolojilerden kısıtlama olmaksızın yararlanma imkanına sahip olacaklar.

Hatırlatalım, Fable 5 ve Mythos 5 modelleri bu yılın haziran ayı başında tanıtılmıştı. Ancak debutundan kısa bir süre sonra ABD hükümeti, ulusal güvenlik ve teknolojik ihracat kontrolü kapsamında bu modellere erişimi kısıtlamıştı. Bu durum, yapay zeka pazarında bir süreliğine belirsizliğe yol açmıştı.

İhracat kontrolü ve teknolojik yarış

Şu ana kadar ABD yetkilileri ve Anthropic temsilcileri, kısıtlamaların tam olarak neden getirildiği ve hangi gerekçelerle kaldırıldığı konusunda detaylı bilgi vermedi. Uzmanlara göre, bu tür durumlar genellikle modellerin veri güvenliği ve yasa dışı amaçlarla kullanılma olasılığı ile ilgili oluyor.

Şirket yönetimi, bu karmaşık süreçte sabır gösteren kullanıcılara ve sistemi yeniden kurmak için çalışan mühendislere teşekkürlerini sundu. Modellerin tam kapasiteyle işletime alınması çalışmalarının, bildirimin alındığı günün ertesi günü başladığı vurgulanıyor.

ixbt.com verilerine göre, Claude Fable 5 ve Mythos 5 modelleri sadece metin oluşturmada değil, aynı zamanda karmaşık analitik görevleri yerine getirmede de yüksek sonuçlar gösterdi. Bu modellerin pazara geri dönmesinin, yapay zeka alanındaki rekabeti daha da artıracağı şüphesiz. Özbekistanlı kullanıcılar ve IT uzmanları için de bu modellerin küresel platformlar aracılığıyla yakında erişilebilir olması bekleniyor.

Anthropic şu anda modellerin tam olarak geri yüklenme sürelerine ilişkin nihai bilgileri hazırlıyor. Şirket, önümüzdeki günlerde teknik belgeler ve kullanım şartları hakkında ek bir açıklama yapacağını bildirdi. Bu durum, yapay zeka ekosisteminde yeni fırsatların kapısını açacak.

AnthropicYapay ZekaABDClaudeTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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