Lamine Yamal'dan El Clasico Öncesi Marc Cucurella'ya Uyarı

İspanyol futbolunun genç yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid'e transfer olan milli takım arkadaşı Marc Cucurella ile yaşayacağı gelecek karşılaşmalar hakkında sert ama şakacı düşüncelerini paylaştı. Barcelona kanat oyuncusu ile yeni Madridli savunmacı arasındaki rekabet, 2026 Dünya Kupası öncesinde yeni bir boyuta taşındı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Goal.com'un haberine göre, Marc Cucurella yakın zamanda Londra ekibi Chelsea'den 47,5 milyon sterlin karşılığında Real Madrid kadrosuna katıldı. Bu transferin ardından, İspanya milli takımında aynı kanatta görev yapan iki futbolcu, artık İspanya Ligi'nin en amansız mücadelesi olan El Clasico'da birbirlerine rakip olacaklar.

Dünya Kupası kapsamında Avusturya ile oynanacak çeyrek final maçına hazırlanan Lamine Yamal, Cope'a verdiği röportajda Cucurella ile şakalaştığını söyledi. 18 yaşındaki hücum oyuncusu, "Ona ilk maçta ilk 11'de başlayacağını ama ikinci maçta yedek kulübesine hapsolacağını söyledim. Çünkü onu sahada 'yiyip bitireceğim'!" şeklinde konuştu.

Madrid ve Barcelona Arasındaki Eski Husumetler

Lamine Yamal için Real Madrid temsilcileriyle karşı karşıya gelmek yeni bir durum değil. Geçen sezon deneyimli savunmacı Dani Carvajal ile sahada karşı karşıya gelmişti. O dönem Yamal, hakem kararları konusunda Madrid kulübünü eleştirmiş, Carvajal ise ona cevap olarak daha az konuşmasını tavsiye etmişti.

Genç yetenek, açık sözlü ifadelerinden pişman olmadığını belirtti. Onun sözlerine göre bu futbolun bir parçası ve şu an Real Madrid oyuncularından hiçbiriyle iletişim kurmuyor. Yamal'ın bu tür açıklamalarının, gelecek El Clasico maçlarına olan ilgiyi şüphesiz artıracağı görülüyor.

Barcelona Kadrosundaki Değişiklikler

Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılmasının ardından Lamine Yamal, kulüp yönetiminden hücum hattının güçlendirilmesini bekliyor. Milli takım arkadaşı olan ve Real Sociedad formasıyla parlayan Mikel Oyarzabal'ı Barcelona kadrosunda görmek istediğini gizlemedi. Oyarzabal geçen sezon 18 gol atarak takımının İspanya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmuştu.

Ayrıca Yamal, Julian Alvarez'in oyun tarzına da ilgi duyduğunu belirtti. Ancak transfer konularının kulüp sportif direktörü Deco'nun yetkisinde olduğunun bilincinde. Futbolcu, "Bu Deco'nun işi ve bunu çok iyi yönetiyor. Takıma kim gelirse gelsin onu destekleriz" diye ekledi.

Şu anda her iki futbolcu da — Yamal ve Cucurella — tüm dikkatlerini İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarısına vermiş durumda. Ancak yeni sezon başladığında, sahanın aynı kanadında amansız bir mücadeleye girecekleri kesin.