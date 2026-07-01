Zlatan Ibrahimovich 2026 Dünya Kupası'nın en iyi takımını açıkladı

·2·Spor
Zlatan Ibrahimovich 2026 Dünya Kupası'nın en iyi takımını açıkladı

İsveç futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovich, Meksika milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını yüksek bir şekilde değerlendirdi.

Eski forvete göre Meksikalılar, turnuvadaki tüm katılımcılar arasında şu ana kadar en anlamlı ve güçlü futbolu sergiledi.

«Meksika en iyi oyunu sergiledi»

Ibrahimovich, Meksika'nın hücum ve savunmadaki hareketlerini özellikle takdir etti.

«Hem hücumda hem de savunmada yüksek yoğunlukta oynuyorlar. Meksika turnuvada şu ana kadar en iyi oyunu sergiledi» dedi.

Zlatan, Meksikalı futbolcuların maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele aldığını belirtti.

Galibiyet ilk yarıda sağlandı

Meksika futbolcuları rakip kaleye iki kez yol bularak oyun kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Ibrahimovich'e göre takım, ikinci yarıda tempoyu biraz düşürerek ihtiyacı olan sonucu korumayı başardı.

Fox Sports'un aktardığına göre Ibrahimovich, «İlk dakikalardan itibaren oyunda kimin hakim olduğunu gösterdiler ve iki gol attılar. İkinci yarıda ise tempoyu biraz düşürmeleri gerekiyordu ve galip geldiler» ifadelerini kullandı.

Meksika, Ekvador'u turnuvadan eledi

Meksika, son 16 turunda Ekvador'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Takımın turnuvadaki bir sonraki rakibi, İngiltere ile Kongo DR arasındaki maçın galibi olacak.

Bilgi

Detay

Takım

Meksika

Son 16 rakibi

Ekvador

Sonuç

Meksika galibiyeti

Bir sonraki rakip

İngiltere veya Kongo DR

Meksika şampiyonluk adayı mı?

Meksika'nın yüksek yoğunluklu oyunu ve turnuva ev sahibi olarak aldığı destek, takımı tehlikeli bir rakibe dönüştürüyor.

Ibrahimovich'in yüksek değerlendirmesi, Meksikalıların 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde edebileceği yönündeki görüşleri daha da güçlendirdi.

Sizce Meksika Dünya Kupası'nda hangi aşamaya kadar ilerler? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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