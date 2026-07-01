Canlı Yayında Beklenmedik İtiraf: Danny Murphy Kayıp Kedisiyle Herkesi Şaşırttı

·30·Spor
Canlı Yayında Beklenmedik İtiraf: Danny Murphy Kayıp Kedisiyle Herkesi Şaşırttı

Futbol dünyasında yorumcuların beklenmedik çıkışları ve ilginç hikayelerinin taraftarların dikkatini çekmesi alışıldık bir durum haline geldi. Ancak İngiltere milli takımı ve Liverpool eski yıldızı Danny Murphy, BBC kanalındaki canlı yayın sırasında özel hayatına dair tuhaf bir anısıyla sadece izleyicileri değil, meslektaşlarını da hayrete düşürdü. Dünya çapındaki bir karşılaşma sırasında kayıp kedisinden bahsetti. Goal.com haber veriyor.

Olay, Fildişi Sahili ve Norveç milli takımları arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısında meydana geldi. Maçın 72. dakikasında yetenekli Norveçli futbolcu Oscar Bobb yedek kulübesinden oyuna girdi. Ana spiker Steve Bower, futbolcunun ismini söyleyip oyuna dahil olduğunu belirttiği anda, Murphy aniden "Bob" isimli kedisini hatırladı.

Goal.com'un haberine göre Murphy, maçın heyecanlı anlarına rağmen 10 saniyelik bir sessizliğin ardından: "Benim de Bob adında bir kedim vardı", dedi. Bu sözlerle şaşkına dönen Steve Bower, maçın sıkıcı geçmediğini şakayla karışık hatırlatsa da, eski futbolcu hikayesini anlatmaya karar verdi.

Kedinin Gizemli Kayboluşu

Murphy, evcil hayvanının kaderinin nasıl sonuçlandığına değinerek, "Bir posta arabasının arkasına atlamıştı ve onu kaybettik. Çok üzücü bir olaydı", diye ekledi. Bu beklenmedik itiraf sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Birçok taraftar, Murphy'nin bu çıkışını ünlü komik karakter Alan Partridge'ın tarzına benzetti.

Sosyal medya kullanıcıları arasında bu durumu "turnuvanın en iyi anlatımı" olarak nitelendirenler olduğu gibi, yorumcunun oyuna odaklanmamasından rahatsız olanlar da oldu. Football Ramble bu anı "gerçekten ikonik bir anlatım" olarak değerlendirirken, bazı taraftarlar Murphy'nin analiz yeteneğini sorguladı.

Saha içindeki olaylara dönecek olursak, bu tuhaf sohbetten kısa bir süre sonra Fildişi Sahili oyuncusu Amad Diallo skoru eşitledi. Ancak maçın bitimine dört dakika kala Manchester City yıldızı Erling Haaland, Norveç milli takımına galibiyeti getiren golü attı. Murphy'nin "kedi maceraları" ise maç sonucundan daha fazla konuşulan bir konu haline geldi.

Bu durum, spor gazeteciliğinde yorumcuların kişisel duygularının ve beklenmedik anılarının bazen ana olayların önüne geçebileceğini bir kez daha kanıtladı. Danny Murphy ise samimi ancak yersiz görünen hikayesiyle futbol tarihinin en tuhaf anlatımları listesine girdi.

Danny MurphyFutbolBBCNorveçErling Haaland
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal, William Saliba için 150 milyon euro istiyorArsenal, William Saliba için 150 milyon euro istiyorBugün, 22:40La Liga'nın yeni sezon fikstürü onaylandı: El Clasico ne zaman?La Liga'nın yeni sezon fikstürü onaylandı: El Clasico ne zaman?Bugün, 22:30Nasaf, iradeli bir oyunla Buxoro'yu mağlup ettiNasaf, iradeli bir oyunla Buxoro'yu mağlup ettiBugün, 22:22Oliver Kahn: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Rekabet Bir Daha TekrarlanmayacakOliver Kahn: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Rekabet Bir Daha TekrarlanmayacakBugün, 22:19İngiltere ve Kongo DR Maçında Hakem Tartışması: Harry Kane Penaltı İstediİngiltere ve Kongo DR Maçında Hakem Tartışması: Harry Kane Penaltı İstediBugün, 22:10Lamine Yamal'dan El Clasico Öncesi Marc Cucurella'ya UyarıLamine Yamal'dan El Clasico Öncesi Marc Cucurella'ya UyarıBugün, 21:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı