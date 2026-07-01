Canlı Yayında Beklenmedik İtiraf: Danny Murphy Kayıp Kedisiyle Herkesi Şaşırttı

Futbol dünyasında yorumcuların beklenmedik çıkışları ve ilginç hikayelerinin taraftarların dikkatini çekmesi alışıldık bir durum haline geldi. Ancak İngiltere milli takımı ve Liverpool eski yıldızı Danny Murphy, BBC kanalındaki canlı yayın sırasında özel hayatına dair tuhaf bir anısıyla sadece izleyicileri değil, meslektaşlarını da hayrete düşürdü. Dünya çapındaki bir karşılaşma sırasında kayıp kedisinden bahsetti. Goal.com haber veriyor.

Olay, Fildişi Sahili ve Norveç milli takımları arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısında meydana geldi. Maçın 72. dakikasında yetenekli Norveçli futbolcu Oscar Bobb yedek kulübesinden oyuna girdi. Ana spiker Steve Bower, futbolcunun ismini söyleyip oyuna dahil olduğunu belirttiği anda, Murphy aniden "Bob" isimli kedisini hatırladı.

Goal.com'un haberine göre Murphy, maçın heyecanlı anlarına rağmen 10 saniyelik bir sessizliğin ardından: "Benim de Bob adında bir kedim vardı", dedi. Bu sözlerle şaşkına dönen Steve Bower, maçın sıkıcı geçmediğini şakayla karışık hatırlatsa da, eski futbolcu hikayesini anlatmaya karar verdi.

Kedinin Gizemli Kayboluşu

Murphy, evcil hayvanının kaderinin nasıl sonuçlandığına değinerek, "Bir posta arabasının arkasına atlamıştı ve onu kaybettik. Çok üzücü bir olaydı", diye ekledi. Bu beklenmedik itiraf sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Birçok taraftar, Murphy'nin bu çıkışını ünlü komik karakter Alan Partridge'ın tarzına benzetti.

Sosyal medya kullanıcıları arasında bu durumu "turnuvanın en iyi anlatımı" olarak nitelendirenler olduğu gibi, yorumcunun oyuna odaklanmamasından rahatsız olanlar da oldu. Football Ramble bu anı "gerçekten ikonik bir anlatım" olarak değerlendirirken, bazı taraftarlar Murphy'nin analiz yeteneğini sorguladı.

Saha içindeki olaylara dönecek olursak, bu tuhaf sohbetten kısa bir süre sonra Fildişi Sahili oyuncusu Amad Diallo skoru eşitledi. Ancak maçın bitimine dört dakika kala Manchester City yıldızı Erling Haaland, Norveç milli takımına galibiyeti getiren golü attı. Murphy'nin "kedi maceraları" ise maç sonucundan daha fazla konuşulan bir konu haline geldi.

Bu durum, spor gazeteciliğinde yorumcuların kişisel duygularının ve beklenmedik anılarının bazen ana olayların önüne geçebileceğini bir kez daha kanıtladı. Danny Murphy ise samimi ancak yersiz görünen hikayesiyle futbol tarihinin en tuhaf anlatımları listesine girdi.