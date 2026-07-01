Tottenham, Sandro Tonali transferi için rekor ücret ödemeye hazır

Londra ekibi Tottenham, Newcastle United orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin transferi konusundaki görüşmelerde büyük bir adım attı. İtalyan futbolcu ile kişisel sözleşme şartlarının kararlaştırıldığı ve transfer ücreti konusunda anlaşmaya yaklaşıldığı haberleri yayılıyor. Bu transferin sadece Tottenham için değil, tüm Premier League için yaz sezonunun en sansasyonel olaylarından biri olması bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Sky Sport'un verdiği bilgiye göre, Tottenham yönetimi Newcastle tarafından konulan kesin şartları karşılamaya karar verdi. İlk 80 milyon sterlinlik teklif reddedildikten sonra, Londra kulübü fiyatı 100 milyon sterline yaklaştırmaya hazır olduğunu bildirdi. Eğer anlaşma gerçekleşirse, Newcastle, 2023 yılında Milan'dan 60 milyon sterline satın aldığı futbolcudan büyük bir kâr elde edecek.

Kişisel sözleşme detayları ve De Zerbi faktörü

Sandro Tonali, Tottenham ile altı yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, İtalyan orta saha oyuncusu haftalık 275.000 sterlin maaş alacak. Bu rakam onu kulübün en çok kazanan futbolcularından biri yapacak. Ayrıca, anlaşma kapsamında futbolcunun menajerlik şirketi GR Sports'un transfer ücretinin %10'u kadar komisyon alması öngörülüyor.

Bu transferin arkasındaki temel isim Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi. İtalyan uzman, hemşehrisini takımın yeni sezondaki "motoru" olarak görüyor. De Zerbi ile Tonali'nin menajeri Giuseppe Riso arasındaki yakın ilişkiler, görüşmelerin başarıyla ilerlemesinde önemli bir rol oynadı.

Manchester City ile rekabet

Ancak Tottenham için bu yol kolay olmayacak. Chronicle Live'ın haberine göre, yarışa Manchester City de dahil oldu. Takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Tonali'yi Real Madrid'e giden Bernardo Silva'nın yerine uygun bir aday olarak görüyor. Ayrıca, İtalyan futbolcu Rodri için güvenilir bir yedek veya merkezde bir partner olabilir.

Manchester City finansal açıdan çok güçlü ve Tottenham'ın her türlü teklifini karşılama kapasitesine sahip. Bu yaz Elliot Anderson için 116 milyon sterlin harcayan "Cityliler", Sandro Tonali için de büyük bir meblağ ödemeye hazır. Futbolcu için ise Şampiyonlar Ligi'nin daimi katılımcısında oynama perspektifi, Londra kulübünün teklifinden daha cazip gelebilir.

Şu anda her iki kulüp de Newcastle ile nihai görüşmelerini sürdürüyor. Sandro Tonali, geçen sezonki men cezası sonrası sahaya dönmeye ve en iyi formunu sergilemeye aç. İngiltere'nin top kulüplerinden birine transfer olması, kariyerinde şüphesiz yeni bir sayfa açacaktır.