Sony Oyun Endüstrisinde Devrim Yapıyor: PlayStation Diskleri Tarihe Karışıyor

Sony Interactive Entertainment, video oyun endüstrisinde büyük bir dönüm noktası olacak stratejik kararını açıkladı. Şirketin resmi açıklamasına göre, PlayStation konsolları için tasarlanan yeni oyunların fiziksel disklerde yayınlanması tamamen durdurulacak. Bu adım, küresel oyun pazarının tamamen dijital formata geçişi anlamına geliyor ve sektör uzmanları bunu fiziksel taşıyıcılar döneminin sonu olarak değerlendiriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Plana göre, Ocak 2028'den itibaren PlayStation platformuna gelecek tüm yeni oyunlar yalnızca dijital formatta dağıtılacak. Sony, bu kararı tüketici tercihlerinin ve pazar konjonktürünün keskin bir şekilde değişmesiyle açıkladı. Günümüzde oyuncuların büyük çoğunluğu, oyunları mağazadan satın almak yerine doğrudan internet üzerinden indirmeyi tercih ediyor.

Dijital Geleceğe Doğru Bir Adım

Sony temsilcileri, dijital içeriğe olan talebin fiziksel disklere olan ilgiden birkaç kat daha fazla arttığını vurguladı. Bu eğilim sadece gelişmiş ülkelerde değil, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlarda da belirgin bir şekilde görülüyor. Yerel oyuncular arasında da PlayStation Store üzerinden alışveriş yapmak ve abonelik servislerini kullanmak giderek yaygınlaşıyor.

Belirlenen tarihten sonra tüm yeni projeler yalnızca PlayStation Store dijital mağazası veya resmi perakendeciler aracılığıyla sunulan kodlar yardımıyla satılacak. Bu değişiklik, oyunların üretim ve teslimat maliyetlerini azaltmanın yanı sıra, kullanıcılara yeni içeriği çıkar çıkmaz indirme imkanı tanıyacak.

Önemli bir nokta şudur ki, bu yenilik 2027 sonuna kadar yayınlanmış veya yayınlanması planlanan oyunları kapsamamaktadır. Eski oyunların disk kopyaları mağazalarda satılmaya devam edecek ve destekleri kesilmeyecek. Sony, kullanıcılara oyunları nereden satın alacakları konusunda seçim imkanını koruma sözü veriyor.

İnovasyonlar ve Yeni İmkanlar

Şirket, kaynaklarını fiziksel kopya üretimi ve lojistikten ziyade, içeriğe erişimin inovatif yöntemlerini geliştirmeye yönlendirmek istiyor. Bu da bulut teknolojileri ve indirme hızının artırılması gibi alanlarda yeni kolaylıkların yaratılmasına hizmet edecek. Sony'nin amacı, oyuncular için "dünya standartlarında bir oyun deneyimi" sağlamaktır.

Uzmanlara göre, Sony'nin bu kararı Microsoft ve Nintendo dahil diğer devler için de bir örnek olabilir. Gelecekte konsolların disk sürücüsüz (Digital Edition) üretilmesi standart hale gelecek. Bunun da sırasıyla cihazların tasarımına ve fiyatına olumlu etki yapması bekleniyor.