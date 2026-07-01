Syrsky, Rusya'nın Olası Yeni Yönelimini Açıkladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Syrsky, Rusya'nın savaştaki bir sonraki olası adımı hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Ona göre, Kiev'e Belarus üzerinden saldırmaktansa, Rusya'nın Bryansk bölgesi üzerinden Ukrayna'nın kuzeyine — Çernihiv yönüne hareket etmesi daha gerçekçi bir seçenek.

Belarus sınırında birlik yığınağı gözlemlenmiyor

Syrsky, «1+1» kanalına verdiği mülakatta, Belarus'un Ukrayna sınırındaki askeri altyapının geliştirildiği yönündeki soruya yanıt verdi.

Söylediklerine göre, şu an için bu yönde Rus birliklerinin büyük çaplı bir yığınağı gözlemlenmiyor.

Ancak Ukrayna tarafındaki verilere göre Moskova, Belarus topraklarını kullanma imkanı da dahil olmak üzere çeşitli saldırı senaryolarını incelemektedir.

Syrsky, «Putin'in Rus Genelkurmayı'na, Belarus topraklarından Kiev'e saldırı imkanları da dahil olmak üzere saldırı operasyonunun çeşitli varyasyonlarını değerlendirme görevi verdiğini biliyoruz» dedi.

Belarus üzerinden Kiev'e saldırı gerçekçi mi?

Ukrayna komutanı, bu senaryoyu şu an için gerçekçi bulmadığını belirtti.

«Belarus yönetiminin, kendi topraklarını saldırgan için bir saldırı platosu olarak sunmaya razı olacağını düşünmüyorum» dedi.

Syrsky, «son olaylar» ile neyi kastettiğini netleştirmedi. Metinde, bunun Ukrayna tarafından ele geçirilen bölgeler ve Rusya içine yöneltilen yoğun dron saldırılarıyla ilgili olabileceği belirtiliyor.

En olası yön — Çernihiv

Syrsky, Rusya'nın Bryansk bölgesi üzerinden Ukrayna'nın kuzeyine saldırma seçeneğini daha ciddi olarak değerlendirdi.

«Nispeten olası varyant, ülkenin kuzeyine Rusya'nın Bryansk bölgesi topraklarından saldırılmasıdır. Bu gerçekçi bir seçenek ve biz buna hazırlanıyoruz» dedi.

Gazeteci Kiev'e bir saldırı olabileceğini sorduğunda Syrsky:

«Hayır, Kiev'e değil, Çernihiv bölgesine» şeklinde yanıt verdi.

Saldırının amacı ne olabilir?

Ukrayna Başkomutanı'na göre, olası operasyondan beklenen temel amaçlar şunlar olabilir:

Ukrayna sınırındaki bazı bölgelerin ele geçirilmesi;

kuzeyde yeni bir cephe hattının açılması;

Ukrayna komutanlığını, kuvvetlerin bir kısmını Donbass'tan çekmeye zorlamak;

Ukrayna savunma kaynaklarını birkaç farklı yöne dağıtmak.

Bununla birlikte Syrsky, Çernihiv yönünde geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirmenin kolay olmadığını vurguladı.

Bölge ağır teçhizat için zorlu

Ukrayna'nın kuzeyinde çok sayıda bataklık ve orman bulunmaktadır. Yol ağı ise sınırlıdır.

Syrsky'ye göre bu bölgede:

ağır zırhlı araçların hareketi zordur;

yüksek yük taşıyabilen köprüler azdır;

geniş çaplı bir saldırının hızını korumak güçtür;

ormanlar küçük grupların baskınları için uygundur.

Bu nedenle büyük bir orduyla hızlıca ilerlemek zor olabilir, ancak küçük sabotaj ve keşif gruplarının aktifleşme olasılığı vardır.

Minsk'e baskı yapıldığı belirtildi

The Wall Street Journal daha önce, Moskova'nın yeni saldırı imkanlarını genişletmek amacıyla Belarus yönetimine baskı yaptığını yazmıştı.

Ayrıca, Mayıs ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Aleksandr Lukashenko ile telefonda görüşerek Belarus'u savaşa katılmamaya çağırdığı kaydedildi.

Lukashenko ise Haziran ayı boyunca Belarus'un savaşa çekilmesine izin verilmemesi gerektiğini defalarca vurguladı.

Sınır röleleri meselesi

Metinde, Lukashenko'nun, Volodimir Zelenskiy'nin Rus saldırılarını yönlendirmek için kullanılan sınır rölelerinin kapatılması talebini yerine getirdiği belirtiliyor.

Syrsky ise bu cihazların henüz tamamen sökülmediğini bildirdi.

Söylediklerine göre, rölelerden biri 29 Haziran'da tekrar çalıştırıldı.

«Sanırım artık onları açmayacaklar. Böyle yapmamaları gerektiğini anlıyorlar» dedi Syrsky.

Rusya'nın aktivitesi azaldı ancak durum ağır

Cephedeki genel durumu değerlendiren Syrsky, Rus birliklerinin aktivitesinin son zamanlarda azaldığını söyledi.

«İki kat azaldım demem ama üçte bir oranında azaldığı kesin» dedi.

Ayrıca, Rusya'nın aktif olarak saldırmaya çalıştığı yönlerin sayısı da azaldı.

Gösterge Önceden Şimdi Aktif saldırı yönleri 13 adet 7 adet Rusya aktivitesi Yüksek Yaklaşık üçte bir oranında azaldı

Buna rağmen, Ukrayna Başkomutanı cephedeki durumun hala karmaşık olmaya devam ettiğini vurguladı.

Syrsky'nin açıklamasına göre, Ukrayna komutanlığı kuzey yönündeki olası tehlikeyi ciddiye alıyor ve buna karşı hazırlık yapıyor.