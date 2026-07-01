Oliver Kahn: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Rekabet Bir Daha Tekrarlanmayacak

Futbol dünyasının efsane isimlerinden biri, Almanya milli takımı ve Bayern Münih'in eski kalecisi Oliver Kahn, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki uzun yıllar süren rekabet hakkında görüşlerini paylaştı. Kahn'a göre, bu iki yıldızın yakaladığı istikrar ve yüksek oyun standartları dünya futbolunda bir daha asla görülmeyebilir. Zee5 yayınında yer alan haberde, Goal.com'un şu haberi veriyor.

Yaklaşık yirmi yıldır devam eden Messi ve Ronaldo rekabeti, futbol dünyasının ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Kahn, onların büyüklüğünün halka açık açıklamalara veya kelime oyunlarına değil, sahadaki durmaksız çalışmaya ve sonuçlara dayandığını vurguladı. Alman efsanesi, bu rekabeti futbol tarihinin en eşsiz olayı olarak nitelendirdi.

Kelimelerle Değil, Başarılarla Kanıtlanmış Büyüklük

"Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yaklaşık yirmi yıl boyunca birbirlerini yeni zirvelere taşıdılar. Rekabetleri kelimeler üzerine değil, her maçtaki performanslarla kanıtlandı. Her sezon daha iyi olmak için birbirleriyle yarıştılar. Futbol dünyası bu kadar istikrarlı ve yetenekli başka bir rekabet görmeyebilir", diyor Oliver Kahn.

İstatistikler de bu görüşleri destekliyor. Messi ve Ronaldo, dokuz yıl boyunca İspanya Ligi'nde doğrudan rakip olarak mücadele ettiler. Bu dönemde Arjantinli yıldız Barcelona formasıyla, Portekizli forvet ise Real Madrid formasıyla eşsiz başarılara imza attı. Ronaldo, Madrid kulübüyle dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, Messi Katalan kulübüyle toplam on La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.

Rekorlar ve Dünya Kupası Hayali

Bireysel ödüller konusunda da bu iki futbolcu liderliği kimseye bırakmıyor. Lionel Messi sekiz kez "Ballon d'Or" sahibi olurken, Cristiano Ronaldo bu prestijli ödülü beş kez kazandı. Şu anda Ronaldo, kariyerindeki gol sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor; şu anki hesabı 975 golle seyrediyor.

Hali hazırda devam eden büyük turnuvada da her iki yıldız milli takımları adına mücadele ediyor. Messi, Dünya Kupaları tarihindeki en iyi golcü olarak 19 golle rekor kırdı. Turnuvanın mevcut aşamasında Arjantin milli takımı Yeşil Burun Adaları ile, Portekiz ise Hırvatistan ile sahaya çıkacak.

Lionel Messi 2022'de kazanılan şampiyonluk unvanını korumaya çalışırken, Cristiano Ronaldo için bu turnuva, zengin koleksiyonundaki tek eksik ödülü kazanmak için son şans olabilir. Şu anki gol yarışında Messi 6 golle liderken, Ronaldo hesabına 2 gol yazdırdı.