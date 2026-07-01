İran'da 6 Günlük Yas: Özbekistan Delegasyonu da Katılacak

İran'da merhum dini lider Ali Hamaney'e veda amacıyla altı günlük yas törenleri düzenlenecek.

Etkinliklere Özbekistan Yüksek Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin Ismoilov başkanlığındaki bir delegasyonun da katılacağı bildirildi.

Törenler 4 Temmuz'da başlayacak

Yas etkinliklerinin ilk bölümü 4 Temmuz'da Tahran'daki «Musalla» kompleksinde gerçekleşecek.

5 Temmuz'da cenaze namazının kılınması ve İran başkentinde kitlesel bir yas yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor.

Birçok şehirde etkinlikler düzenlenecek

Veda törenleri sadece Tahran ile sınırlı kalmayacak. İran'ın diğer büyük şehirlerinde de devam edecek.

Bunlar arasında:

Tahran;

Kum;

Meşhed

şehirlerinde yas etkinliklerinin yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, Şiiler için kutsal sayılan Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerinde de ayrı törenler düzenlenecek.

Final defin töreni Meşhed'de

Ali Hamaney'in defniyle ilgili final töreni 9 Temmuz'da Meşhed şehrinde gerçekleşecek.

Böylece veda ve yas etkinlikleri altı gün sürecek.

İlk tören neden ertelenmişti?

Metinde belirtildiğine göre, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından İran topraklarına düzenlenen ilk saldırılar sırasında hayatını kaybetmişti.

Başlangıçta veda töreninin 4 Mart'ta başlaması ve üç gün sürmesi planlanmıştı.

Ancak törenin yapılması gereken gün İranlı yetkililer etkinliğin ertelendiğini duyurdu. Bu karar, veda etmek isteyenlerin sayısının çok fazla olmasıyla açıklandı.

Özbekistan delegasyonu da katılacak

Altı günlük yas etkinliklerine çeşitli ülkelerden resmi delegasyonların katılması bekleniyor.

Özbekistan adına, Yüksek Meclis Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin Ismoilov başkanlığındaki delegasyon törenlere katılacak.