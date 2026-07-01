Britanya'da Islak Mendil Satışına Yasak Getirildi

Yaygın olarak kullanılan ıslak mendillerin çoğunda plastik lifler bulunur. Bu onları dayanıklı kılar ancak atık haline geldiklerinde uzun süre yok olmazlar.

Özellikle mendillerin tuvalete atılması ciddi bir sorun yaratmaktadır. Kanalizasyonda tıkanıklıklara yol açmakta, ardından su yollarına karışarak mikroplastik kaynağına dönüşmektedir. Üretim sürecindeki sera gazı emisyonları da sorunu daha da derinleştirmektedir.

Yeni kısıtlama ilk olarak Galler'de 18 Aralık 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Mayıs 2027'de İngiltere ve Kuzey İrlanda, Ağustos'ta ise İskoçya plastik içeren ıslak mendil ticaretini yasaklayacak.

Kısıtlama; bebek mendillerini, makyaj temizleme ürünlerini, ıslak tuvalet kağıtlarını, antibakteriyel mendilleri, kişisel hijyen ve ev temizlik ürünlerini kapsamaktadır.

Plastik içermeyen mendiller satışta kalmaya devam edecek. Ayrıca tıbbi amaçlı ürünlere istisna tanınacak ve bunlar belirlenen şartlar çerçevesinde eczane ve hastanelerde dağıtılabilecek.