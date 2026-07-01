Bayern Münih, Fas Milli Takımı Yıldızı Ismael Saibari'nin Transferini Duyurdu

Alman kulübü Bayern Münih, yaz transfer döneminin en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Münih ekibi, Hollanda'nın PSV takımının forveti ve Fas Milli Takımı'nın lideri Ismael Saibari ile uzun vadeli sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bu transfer, Bundesliga devinin hücum hattını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com haberine göre belirtildi.

25 yaşındaki forvet, Münih kulübüyle Haziran 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. Goal.com'un haberine göre Bayern, bu transfer için PSV kulübüne yaklaşık 50 milyon euro ödeyecek. Ayrıca, sözleşmedeki bonuslarla bu tutarın 52 milyon euroya yükselmesi mümkün. Bu rakam, Saibari'yi kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasına sokuyor.

Uzun süredir beklenen anlaşma ve stratejik plan

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Faslı yeteneğin kadroya katılmasıyla ilgili olarak bunun tesadüfi bir karar değil, uzun vadeli bir planın ürünü olduğunu vurguladı. Kulüp yöneticileri, futbolcuyla uzun süre önce iletişime geçerek ona takımın gelecek projelerindeki rolünü açıkladı. Bu durum, transfer yarışında diğer rakiplerin önüne geçmelerini sağladı.

Ismael Saibari, Hollanda liginde kendini gösteren en parlak yıldızlardan biri olarak kabul ediliyor. PSV formasıyla üç kez ülke şampiyonluğu yaşayan oyuncu, toplamda 42 gol ve 29 asistlik bir performans sergiledi. Özellikle Şampiyonlar Ligi deneyimi ve hücumdaki öngörülemez hareketleri Münihli gözlemcilerin dikkatini çekti.

Dünya Kupası'ndaki kahramanlıklar

Hali hazırda Kuzey Amerika'da devam eden Dünya Kupası'nda Saibari, Fas Milli Takımı formasıyla gerçek bir liderlik vasfı sergiliyor. Turnuva boyunca Brezilya, İskoçya ve Haiti ağlarını sarsmayı başardı. Özellikle çeyrek finalde Hollanda'ya karşı oynanan maçta kritik penaltıyı gole çevirerek takımını bir üst tura taşıdı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, futbolcunun mental durumu ve kazanma hırsını yüksek takdir etti. Freund'a göre, Saibari gibi çok yönlü ve cesur futbolcular Allianz Arena taraftarlarını heyecanlandıracaktır. Faslı forvet, sadece gol atmakla kalmayıp takım oyununda da yüksek yoğunluk sağlayabilmesiyle öne çıkıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Ismael Saibari Fas Milli Takımı ile 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşmıştı. Münih'e transferinin, Bayern hücum hattında Harry Kane gibi yıldızlarla birlikte yeni bir rekabet ve hücum gücü yaratması bekleniyor.