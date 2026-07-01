Bali'de bir maymun turistin telefonunu çalıp onlarca selfie çekti

Bali'deki yerel bir tapınağın yakınında yürüyüş yapan İngiliz bir turist beklenmedik bir durumla karşılaştı. Bir makak maymunu akıllı telefonunu kapıp ormana doğru kaçtı.

Turist, telefonun içindeki takip uygulaması aracılığıyla cihazın konumunu belirledi. Güvenlik görevlileriyle birlikte yürütülen arama sonucunda akıllı telefon yaklaşık bir saat içinde bulundu.

Telefon, sahibine zarar görmemiş bir şekilde iade edildi. Ancak galerisinde, maymunun kendi çektiği onlarca selfie kalmıştı.

Bu olay ve fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında komik yorumlara neden oldu.