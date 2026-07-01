Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

·58·Spor
Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

1 Temmuz'da Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda, 2026 Dünya Kupası serüvenini tamamlayarak ülkeye dönen Özbekistan Milli Takımı futbolcuları için görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Etkinlikte, futbolcuları eleştirmek yerine onları desteklemenin ve gelecekteki büyük zaferler için motive etmenin gerekliliği vurgulandı.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Futbolcular yetkililer ve taraftarlar tarafından karşılandı

Törene Başbakan Abdulla Aripov, DXX Başkanı ve Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanı Bahodir Qurbonov, ÖFF Birinci Başkan Yardımcısı Ravshan Ermatov ve diğer yetkililer katıldı.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Ayrıca havalimanına:

  • futbolcuların yakınları;

  • gençler;

  • futbol camiasının kıdemlileri;

  • taraftarlar;

  • sanatçılar

da katılım sağladı.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Cumhurbaşkanı'nın mesajı yayınlandı

Etkinlik sırasında, Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in milli takımın katılımı hakkındaki görüşlerini ve futbolculara destek çağrısını içeren bir video gösterildi.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Devlet başkanı, futbolcuların Dünya Kupası'nda önemli bir deneyim kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Suçlu aramak ve aşırı duygularla itiraz etmek halkımızın tarzı değildir. Büyük zaferler henüz önümüzde", dedi.

Tören katılımcıları bu görüşleri destekleyerek, Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası katılımının tarihi bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Aripov "koltuk uzmanları" hakkında konuştu

Başbakan Abdulla Aripov, milli takım futbolcularının güçlü rakiplere karşı cesaretle mücadele ettiğini söyledi.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Sosyal medyada takımı sertçe eleştirenleri kastederek, futbolcuları "koltuk uzmanlarını" görmezden gelmeye çağırdı.

Başbakan, "Sizin popülerliğiniz üzerinden beğeni toplamak istiyorlar", dedi.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Aripov, milli takımın FIFA sıralamasında üst sıralarda yer alan ve güçlü oyunculara sahip rakiplere karşı onurlu bir mücadele verdiğini vurguladı.

"Her atak, her savunma, her şut ve her mücadele anı halkımıza heyecan, umut ve gurur verdi", dedi.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Futbolcular gelecek için söz verdi

Törende milli takım futbolcuları da söz aldı. 2026 Dünya Kupası'nın büyük bir deneyim okulu olduğunu belirterek, gelecekte daha iyi sonuçlar elde etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladılar.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Cannavaro törene katılmadı

Milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro, Taşkent'teki karşılama törenine katılmadı. Dünya Kupası katılımı sona erdikten sonra dinlenmek için memleketi İtalya'ya döndüğünü bildirmişti.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Özbekistan'ın Dünya Kupası sonuçları

Özbekistan Milli Takımı grup aşamasında üç maç oynadı:

  • Kolombiya — 1:3;

  • Portekiz — 0:5;

  • Kongo DR — 1:3.

Milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov kaydetti.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Özbekistan grubu sonuncu sırada tamamladı ve turnuvarı 48 takım arasında 46. sırada bitirdi.

İlk Dünya Kupası — büyük yolun başlangıcı

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?

Sonuçlar beklendiği gibi olmasa da, Özbekistan'ın Dünya Kupası'na ilk katılımı milli futbol tarihinde önemli bir sayfa olarak kaldı.

Futbolcular artık bu deneyimden doğru dersler çıkararak, gelecek turnuvalarda taraftarları büyük zaferlerle mutlu etmeyi hedefliyor.

Özbekistan Milli Takımı Taşkent'te Nasıl Karşılandı?
Özbekistan milli takımıTashkent Uluslararası HavalimanıAbdulla AripovShavkat Mirziyoyev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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