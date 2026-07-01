La Liga'nın yeni sezon fikstürü onaylandı: El Clasico ne zaman?

·4·Spor
La Liga'nın yeni sezon fikstürü onaylandı: El Clasico ne zaman?

İspanya La Liga'nın 2026/27 sezonu resmen 14 Ağustos'ta başlıyor. Yeni sezonun ilk haftasında Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'i heyecan verici karşılaşmalar bekliyor. Ayrıca taraftarların merakla beklediği El Clasico ve Madrid derbisinin tahmini tarihleri de belli oldu.

Devleri ilk haftada hangi rakipler bekliyor?

14–16 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk haftada Barcelona, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ise Real Sociedad ile mücadele edecek. Atletico Madrid, kendi sahasında Malaga'yı ağırlayacak.

İlk haftanın tüm maçları

  • Barcelona — Athletic Bilbao;

  • Real Madrid — Real Sociedad;

  • Atletico Madrid — Malaga;

  • Alaves — Getafe;

  • Celta Vigo — Osasuna;

  • Deportivo — Elche;

  • Espanyol — Levante;

  • Racing — Villarreal;

  • Sevilla — Rayo Vallecano;

  • Valencia — Betis.

El Clasico tarihleri belli oldu

Barcelona ve Real Madrid arasındaki kritik karşılaşmalar 10. ve 35. haftalara planlandı.

İlk El Clasico'nun yaklaşık 25 Ekim'de, ikinci mücadelenin ise 9 Mayıs civarında oynanması bekleniyor.

Ancak La Liga, lig maçlarının kesin tarihlerini önceden belirlemez. Örneğin, 25 Ekim'e planlanan El Clasico, fiilen 23–25 Ekim arasındaki herhangi bir günde oynanabilir.

Barcelona — Atletico Madrid mücadeleleri

Katalan ekibinin Atletico Madrid ile olan maçları yaklaşık olarak şu tarihlere denk geliyor:

  • ilk maç — 8 Kasım;

  • rövanş maçı — 7 Şubat.

Bu mücadeleler de sezonun kaderi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir.

Madrid derbisi ne zaman?

Real Madrid ve Atletico Madrid arasındaki Madrid derbileri yaklaşık olarak 20 Eylül ve 4 Nisan tarihlerine planlandı.

Kritik karşılaşma

İlk maç

İkinci maç

Barcelona — Real Madrid

25 Ekim civarı

9 Mayıs civarı

Barcelona — Atletico Madrid

8 Kasım civarı

7 Şubat civarı

Real Madrid — Atletico Madrid

20 Eylül civarı

4 Nisan civarı

Böylece La Liga'nın yeni sezonunun, ilk haftalardan itibaren ateşli ve amansız mücadelelerle başlaması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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