Harry Kane İngiltere'yi Kurtardı: "Three Lions" Kongo DR Karşısında İradeli Bir Galibiyet Aldı

İngiltere milli takımı Dünya Kupası çeyrek final biletini kaptı. Kongo DR milli takımına karşı oynanan zorlu mücadelede Thomas Tuchel'in öğrencileri 2-1 galip gelerek grup aşamasındaki kritik görevi tamamladı. Maç İngilizler için beklenmedik zorluklarla başlamış olsa da, takım kaptanı Harry Kane ve oyuna sonradan giren Anthony Gordon maçın kaderini belirledi. Goal.com haberine göre.

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Brian Cipenga ceza sahası içinde boş bırakıldı ve Jordan Pickford'un kalesinin yakın köşesini hedef alarak skoru açtı. Goal.com'un aktardığına göre, kaleci bu pozisyonda kendini gösteremedi. Bu golden sonra İngilizler uzun süre kendilerine gelemedi ve sahada düzenli bir oyun sergilemekte zorlandılar.

İlk yarıda Jude Bellingham ve Marcus Rashford'un beraberliği yakalama şansları oldu ancak Kongo DR kalecisi Lionel Mpasi ustalığını konuşturdu. Öte yandan, rakip takım oyuncusu Yoane Wissa farkı artırabilirdi ancak vuruşu direkten döndü. İngilizler devreye mağlup girdiler.

Harry Kane ve Anthony Gordon İş Birliği

İkinci yarıda Thomas Tuchel kadroda değişikliklere gitti. Oyuna giren Anthony Gordon maçın temposunu tamamen değiştirdi. Özellikle onun pası sonrası Harry Kane kafa vuruşuyla rakip ağları sarsarak durumu eşitledi. Bu gol "Three Lions"a ekstra güven verdi ve baskıyı daha da artırdılar.

Maçın bitimine dört dakika kala yine aynı ikili sahneye çıktı. Jude Bellingham'ın şutunu kaleci kurtardıktan sonra Anthony Gordon topu kaptı ve Harry Kane'e aktardı. Deneyimli forvet, ceza sahası çizgisinin üzerinden topu kontrol etmeden sert bir vuruş yaparak takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu galibiyet, İngiltere milli takımının play-off aşamasında ev sahibi Meksika ile eşleşmesini sağladı. Sonuç olumlu olsa da İngiliz basını takımın savunma performansını ve Jordan Pickford'un hareketlerini eleştiriyor. Bir sonraki aşamada hataları düzeltmek Thomas Tuchel için temel görev olmaya devam edecek.