2026 Dünya Kupası Play-off: Kane'in Dublesi İngiltere'yi Kurtardı

·51·Spor
2026 Dünya Kupası Play-off: Kane'in Dublesi İngiltere'yi Kurtardı

2026 Dünya Kupası play-off aşamasında bir gergin maç daha sona erdi. İngiltere Milli Takımı, geriye düşmesine rağmen Kongo DR'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngilizlere galibiyeti, takım kaptanı Harry Kane'in ikinci yarıda attığı iki gol getirdi.

Kongo DR 7. dakikada golü bularak öne geçti

Atlanta şehrinde oynanan karşılaşma Kongo DR için oldukça iyi başladı.

Maçın 7. dakikasında Sipenga, İngiltere ağlarını sarsarak Afrikalıları öne geçirdi.

Bunun ardından İngiltere yoğun bir baskı kurdu ancak ilk yarı boyunca skoru eşitleyemedi.

Kane geri dönüşü başlattı

İngilizler ikinci yarıda baskıyı daha da artırdı. 74. dakikada Harry Kane gol atarak durumu 1-1'e getirdi.

12 dakika sonra İngiltere kaptanı bir kez daha Kongo DR ağlarını sarsarak takımına galibiyeti getirdi.

Böylece Kane'in dublesi, İngiltere'yi turnuvadan elenme tehlikesinden kurtardı.

İngiltere'nin bir sonraki rakibi Meksika

2-1'lik galibiyetin ardından İngiltere, 2026 Dünya Kupası çeyrek finaline çıktı.

İngilizler şimdi turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Meksika Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Meksika, bir önceki turda Ekvador'u mağlup ederek üst tura yükselme biletini almıştı.

Maç Detayları

2026 Dünya Kupası. 1/16 Final

İngiltere — Kongo DR — 2:1

1 Temmuz, Atlanta.

Goller: Kane, 74, 86 — Sipenga, 7.

Sarı Kartlar: Bellingham, 19 — Sadiki, 28.

Kadro

İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford, Madueke, Kane.

Kongo DR: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Kayambe, 89), Mukau (Kayembe, 76), Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa.

Son sözü kaptan söyledi

İngiltere maç boyunca ciddi zorluklar yaşadı ancak Kane'in ustalığı maçın kaderini değiştirdi.

Şimdi futbolseverleri İngiltere ve Meksika arasında nefes kesen bir mücadele bekliyor.

İngiltereHarry KaneMeksikaHarry KaneDR Kongo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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