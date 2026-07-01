Arsenal, William Saliba için 150 milyon euro istiyor

Londra ekibi Arsenal ve Fransa milli takım savunmacısı William Saliba, Avrupa'nın en zengin ve güçlü devlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ünlü içeriden bilgi alan gazeteci Ekrem Konur'un haberine göre, 24 yaşındaki yetenekli futbolcu için süregelen transfer yarışına Katalonya'nın Barcelona kulübü de resmen katıldı.

Şimdiye kadar Saliba'yı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Real Madrid ve PSG bulunuyordu. Artık Avrupa futbolunda bu savunmacı için üçlü bir mücadele izleyebiliriz.

Arsenal'in kesin tutumu

Ancak Arsenal yönetimi ve teknik direktör Mikel Arteta, savunma hattının en temel taşını kolayca bırakma fikrinden tamamen uzak.

Londralıların transfer şartı: Kaynağa göre 'Topçular', Fransız futbolcuyu 150 milyon euro'dan daha az bir bedel karşılığında hiçbir koşulda satmayı kabul etmeyecek. Bu rakam, Saliba'yı futbol tarihinin en pahalı savunmacısı yapabilir.

Saliba, 2019 yılında Fransa'nın Saint-Etienne kulübünden 30 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu. Kulüple imzalanan mevcut uzun vadeli sözleşme ise 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli. Bu faktör, Londra kulübüne gelecek müzakerelerde tam üstünlük sağlıyor.

William Saliba'nın transfer evrimi ve istatistikleri:

Gösterge / Veri Türü Kayıtlı Rakamlar 2019 satın alma bedeli 30 milyon euro Arsenal'in belirlediği güncel değer 150 milyon euro Mevcut sözleşme süresi 30 Haziran 2030'a kadar 2025/26 sezonundaki maçları 50 maç (tüm turnuvalarda) Skor katkısı 1 gol ve 1 asist

Son sezonlarda Saliba, Arsenal savunmasının gerçek 'kalbi' olarak kabul ediliyor. Sahadaki soğukkanlılığı ve güvenilir oyun tarzı, takımı Premier League'in en az gol yiyen kulüplerinden biri haline getirdi. Gelecek transfer döneminde Barcelona ve Real Madrid gibi devlerin, Arsenal'in 150 milyonluk devasa duvarını yıkıp yıkamayacağını zaman gösterecek.