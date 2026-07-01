Cloudflare, yapay zeka şirketlerini içerik için ödeme yapmaya zorluyor

·30·Teknoloji
Cloudflare, yapay zeka şirketlerini içerik için ödeme yapmaya zorluyor

İnternet güvenliği ve altyapısı alanında lider şirketlerden biri olan Cloudflare, yapay zeka (AI) endüstrisine yönelik yeni ve katı bir politika açıkladı. Şirket, web sitesi sahiplerinin fikri mülkiyetini korumak amacıyla, arama motorları ile AI botları arasındaki sınırın net bir şekilde belirlenmesi talebinde bulundu. Bu adımın, küresel ağdaki veri paylaşım ekosistemini temelden değiştirmesi bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Cloudflare'den alınan bilgiye göre, 15 Eylül 2026'dan itibaren şirketin standart ayarları, arama ve AI eğitimi amaçlarını birleştiren "karma kullanım" botlarının (mixed-use crawlers) reklam içeren sayfalara erişimini otomatik olarak engelleyecek. Bu, Google gibi devlerin botlarını iki farklı göreve ayırmaları gerektiği anlamına geliyor: biri geleneksel arama için, diğeri ise AI modellerini eğitmek için.

Telif Hakkı ve Adil Rekabet

Günümüzde birçok yayıncı ve site sahibi, içeriklerinin arama motorlarında görünmesini istiyor ancak bu verilerin AI modellerini ücretsiz eğitmek için kullanılmasına karşı çıkıyor. Cloudflare kurucusu ve CEO'su Matthew Prince, günümüzde internet trafiğinin yarısından fazlasını insanların değil, botların oluşturduğunu vurguladı. Bu durum, sürdürülebilir bir dijital ekosistem yaratmak için hızlı önlemler alınmasını gerektiriyor.

Cloudflare, dünyanın en büyük arama motorunu (Google kastediliyor) açıkça eleştirerek, onun diğer AI şirketlerinden iki kat daha fazla veriye sahip olduğunu belirtti. Bunun nedeni, site sahiplerinin arama sonuçlarında geriye düşmemek için verilerini AI eğitimi için vermeye zorlanmasıdır. Google, Google Extended botu aracılığıyla reddetme imkanı sunsa da, Cloudflare bunu yeterli bulmuyor.

Yeni Ekonomik Model: Pay Per Use

Şirket sadece kısıtlamalar değil, yayıncılar için gelir kaynakları da sunuyor. Daha önce duyurulan Pay Per Crawl (tarama başına ödeme) sistemi, artık Pay Per Use (kullanım başına ödeme) modeline dönüşüyor. Bu sistem sayesinde yayıncılar, içeriklerinin AI tarafından değer yaratılan her durum için ödeme alabilecekler.

Bu yeni kurallar, Cloudflare platformunun tüm yeni müşterileri, yeni açılan siteler ve tüm ücretsiz plan kullanıcıları için geçerli olacak. Bu değişiklikler; OpenAI, Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerini stratejilerini yeniden gözden geçirmeye ve kaliteli içerik için yayıncılarla doğrudan sözleşmeler yapmaya teşvik edebilir.

Özbek içerik üreticileri ve medya temsilcileri için de bu gelişme büyük önem taşıyor. Yerel sitelerin Cloudflare hizmetlerini yaygın olarak kullandığı göz önüne alındığında, gelecekte Özbekçe verilerin AI tarafından benimsenmesi üzerindeki kontrolün artması ve bu sayede ek monetizasyon fırsatlarının ortaya çıkması muhtemeldir.

CloudflareYapay ZekaGoogleTeknolojiİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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