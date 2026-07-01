Çin'de Saklambaç Oynarken Kaybolan Çocuk 35 Yıl Sonra Ailesini Buldu

·76·Dünya
Çin'de Saklambaç Oynarken Kaybolan Çocuk 35 Yıl Sonra Ailesini Buldu

1991 yılında 13 yaşındaki Lei Szesin, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken yanlışlıkla bir trene bindi. Yolculuk sırasında uyuyakaldı ve uyandığında evinden bin kilometreden fazla uzaklıktaki yabancı bir şehirde olduğunu fark etti.

Sağır ve dilsiz olan çocuk, çevresindekilere ismi ve adresi hakkında tam bilgi veremedi. Sonuç olarak Shenzhen'de kaldı. Takip eden yıllarda yerel bir kadın ve restoran sahibi Xun Sinsyan ona destek oldu.

Lei, ailesini bulma umudunu 35 yıl boyunca hiç kaybetmedi. Beklenmedik dönüm noktası internetteki bir arama grubunda yaşandı. Ağabeyi, Lei'nin isminin hiyerogliflerle ters sırada yazıldığını gördü ve bunun çocukken sadece kendilerinin kullandığı bir yöntem olduğunu fark etti.

Kardeşler çocukken işaret diliyle iletişim kurmuş ve birbirleriyle gizli oyunlar oynamışlardı. Bu anı, Lei'nin tanınmasında temel belirleyici oldu.

Kısa bir süre sonra yapılan DNA testi akrabalıklarını doğruladı. Lei Szesin, 35 yıllık ayrılığın ardından ailesine yeniden kavuştu.

Lei ZexinÇinShenzhenHong Xingxiang
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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