Zlatan Ibrahimovic Fransa'nın «korkutucu» üçlüsünü açıkladı

İsveç milli takımının eski forveti Zlatan Ibrahimovic, Fransa milli takımının hücum hattını oldukça yüksek değerlendirdi.

Ona göre Ousmane Dembele, Michael Olise ve Kylian Mbappe'den oluşan üçlü, günümüz dünya futbolundaki en tehlikeli hücum hatlarından biri.

Dünyanın en iyi üç futbolcusu Fransa safında

Ibrahimovic, günümüz futbolundaki en güçlü beş oyuncudan üçünün Fransa hücumunda görev yaptığını vurguladı.

Zlatan, «Dünyanın en iyi beş futbolcusundan üçü Fransa hücumunda top koşturuyor: Dembele, Olise ve Mbappe» dedi.

Kalan iki sıraya Erling Haaland ve Lamine Yamal'ın yerleştirilebileceğini belirtti. Lionel Messi'yi ise ayrı bir seviyedeki futbolcu olarak tanımladı.

Yıldızları tek takımda toplamak kolay değil

Zlatan, güçlü futbolcuları tek bir kadroda toplamanın tek başına başarı için yeterli olmadığını söyledi.

Buna örnek olarak PSG'de Mbappe, Messi ve Neymar'ın birlikte oynadığı dönemi gösterdi.

«Bu tür yıldızlardan etkili bir kombinasyon oluşturmak kolay değil. PSG'de Mbappe, Messi ve Neymar birlikte oynadı ancak bu her zaman yüzde yüz verim sağlamadı» dedi.

Fransa üçlüsünün temel avantajı

Ibrahimovic, Fransa hücumcuları arasında kimin bir numara olduğunu belirlemek için gereksiz bir rekabetin olmadığını özellikle belirtti.

Ona göre Dembele, Olise ve Mbappe sadece topla değil, topsuz oyunda da büyük bir iş yükü üstleniyor.

Eski forvet, «Topla neler yapabildiklerini herkes biliyor. Ancak topsuz yaptıkları işler daha da önemli» ifadelerini kullandı.

«Rakipler için korkutucu»

Zlatan, Fransa'nın her bir hücumcusunun maçın kaderini tek başına belirleme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

RMC Sport'un aktardığına göre Zlatan, «Her biri maçın kaderini tek başına değiştirebilir. Bu da rakipler için korkutucu» dedi.

Fransa hücum hattındaki hız, teknik ve karşılıklı anlayış, takımı her rakip için son derece tehlikeli bir güce dönüştürüyor.