Baykonur'da yeni ekspedisyon: ISS uçuşu için son hazırlıklar başladı

·21·Teknoloji
Baykonur'da yeni ekspedisyon: ISS uçuşu için son hazırlıklar başladı

Kazakistan'daki Baykonur kozmodromunda, "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracının fırlatılmasına yönelik hazırlıkların son aşaması resmen başladı. Bu misyon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sıradaki uzun süreli ekspedisyonu ulaştırmayı amaçlamakta olup, uzay araştırmalarındaki uluslararası iş birliğinin önemli bir halkası olarak kabul edilmektedir. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Geleneksel olarak, "Kozmonavt" otelinin önünde misyona katılan ülkelerin devlet bayraklarının göndere çekilme töreni gerçekleştirildi. Bu etkinlik, uzay uçuşu öncesinde düzenlenen en önemli sembolik törenlerden biri sayılmaktadır. Törenle birlikte Rusya, ABD ve Kazakistan bayrakları yükselerek projenin küresel önemini bir kez daha vurguladı.

Bayrakları dikme onuru doğrudan kozmonotlara verildi. Rusya bayrağını Roskosmos temsilcileri Pyotr Dubrov ve Anna Kikina, ABD bayrağını NASA astronotları Anil Menon ve Deniz Burnham, ev sahibi ülke Kazakistan bayrağını ise Dmitriy Petelin ve Konstantin Borisov yükseltti. Etkinliğe ISS-75 ekspedisyonunun ana ve yedek ekipleri tam kadro katıldı.

Hazırlıkların son iki haftası

Uçuşa kadar kalan iki hafta boyunca mürettebat üyeleri oldukça yoğun bir program dahilinde çalışacaklar. Bu süre zarfında kozmonotlar ve astronotlar, araç sistemlerinin yönetimi konusunda son eğitimlerini tamamlayacak ve acil durumlarda hareket etme becerilerini yeniden test edecekler.

Ayrıca, tıbbi kontroller ve karantina önlemleri hazırlıkların ayrılmaz bir parçasıdır. Uzmanlar, mürettebat üyelerinin fiziksel durumunu sürekli olarak izlemektedir; zira uzaydaki yerçekimsiz ortamda organizmanın maruz kalacağı yüklere dayanıklılık, misyonun başarısını belirleyecektir.

Orta Asya bölgesi için Baykonur'dan gerçekleştirilen her uçuş, teknolojik ve stratejik açıdan büyük ilgi uyandırmaktadır. Dünyanın en eski ve en büyük kozmodromu olan bu kompleks, günümüzde hala insanlığın uzayı keşfetme yolundaki ana kapısı olmaya devam etmektedir.

"Soyuz MS-29" aracının kalkışı yakın günlerde planlanmakta olup, ISS'deki bilimsel araştırmaların kapsamını genişletmeye hizmet edecektir. Bu misyon kapsamında onlarca bilimsel deneyin yapılması öngörülmektedir.

BaykonurUzayISSNASARoskosmos
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Steam Machine performansı bellek konfigürasyonu nedeniyle %15'e kadar farklılık gösterebilirSteam Machine performansı bellek konfigürasyonu nedeniyle %15'e kadar farklılık gösterebilirBugün, 00:50Cinder City Bilgisayarlar İçin Gerçek Bir Test Olacak: 64 GB RAMCinder City Bilgisayarlar İçin Gerçek Bir Test Olacak: 64 GB RAMBugün, 00:30Apple Gizlilik Sisteminde Ciddi Açık: Hide My Email Kullanıcı Adreslerini İfşa EdiyorApple Gizlilik Sisteminde Ciddi Açık: Hide My Email Kullanıcı Adreslerini İfşa EdiyorBugün, 00:28Elon Musk yeni bir proje üzerinde: SpaceX yapay zeka tabanlı bir cihaz geliştiriyorElon Musk yeni bir proje üzerinde: SpaceX yapay zeka tabanlı bir cihaz geliştiriyorDün, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan Ayrılıyor: Aktör Yeni Bir Girişim Sermayesi Fonu KuruyorAshton Kutcher Sound Ventures'dan Ayrılıyor: Aktör Yeni Bir Girişim Sermayesi Fonu KuruyorDün, 23:56Yapay Zeka Altyapısında Yeni Bir Dev: Together AI'ın Değeri 8,3 Milyar Dolara UlaştıYapay Zeka Altyapısında Yeni Bir Dev: Together AI'ın Değeri 8,3 Milyar Dolara UlaştıDün, 23:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı