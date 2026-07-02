Baykonur'da yeni ekspedisyon: ISS uçuşu için son hazırlıklar başladı

Kazakistan'daki Baykonur kozmodromunda, "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracının fırlatılmasına yönelik hazırlıkların son aşaması resmen başladı. Bu misyon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sıradaki uzun süreli ekspedisyonu ulaştırmayı amaçlamakta olup, uzay araştırmalarındaki uluslararası iş birliğinin önemli bir halkası olarak kabul edilmektedir. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Geleneksel olarak, "Kozmonavt" otelinin önünde misyona katılan ülkelerin devlet bayraklarının göndere çekilme töreni gerçekleştirildi. Bu etkinlik, uzay uçuşu öncesinde düzenlenen en önemli sembolik törenlerden biri sayılmaktadır. Törenle birlikte Rusya, ABD ve Kazakistan bayrakları yükselerek projenin küresel önemini bir kez daha vurguladı.

Bayrakları dikme onuru doğrudan kozmonotlara verildi. Rusya bayrağını Roskosmos temsilcileri Pyotr Dubrov ve Anna Kikina, ABD bayrağını NASA astronotları Anil Menon ve Deniz Burnham, ev sahibi ülke Kazakistan bayrağını ise Dmitriy Petelin ve Konstantin Borisov yükseltti. Etkinliğe ISS-75 ekspedisyonunun ana ve yedek ekipleri tam kadro katıldı.

Hazırlıkların son iki haftası

Uçuşa kadar kalan iki hafta boyunca mürettebat üyeleri oldukça yoğun bir program dahilinde çalışacaklar. Bu süre zarfında kozmonotlar ve astronotlar, araç sistemlerinin yönetimi konusunda son eğitimlerini tamamlayacak ve acil durumlarda hareket etme becerilerini yeniden test edecekler.

Ayrıca, tıbbi kontroller ve karantina önlemleri hazırlıkların ayrılmaz bir parçasıdır. Uzmanlar, mürettebat üyelerinin fiziksel durumunu sürekli olarak izlemektedir; zira uzaydaki yerçekimsiz ortamda organizmanın maruz kalacağı yüklere dayanıklılık, misyonun başarısını belirleyecektir.

Orta Asya bölgesi için Baykonur'dan gerçekleştirilen her uçuş, teknolojik ve stratejik açıdan büyük ilgi uyandırmaktadır. Dünyanın en eski ve en büyük kozmodromu olan bu kompleks, günümüzde hala insanlığın uzayı keşfetme yolundaki ana kapısı olmaya devam etmektedir.

"Soyuz MS-29" aracının kalkışı yakın günlerde planlanmakta olup, ISS'deki bilimsel araştırmaların kapsamını genişletmeye hizmet edecektir. Bu misyon kapsamında onlarca bilimsel deneyin yapılması öngörülmektedir.