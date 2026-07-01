Ashton Kutcher Sound Ventures'dan Ayrılıyor: Aktör Yeni Bir Girişim Sermayesi Fonu Kuruyor

·2·Teknoloji
Ashton Kutcher Sound Ventures'dan Ayrılıyor: Aktör Yeni Bir Girişim Sermayesi Fonu Kuruyor

Hollywood yıldızı ve başarılı yatırımcı Ashton Kutcher, 11 yıl önce Guy Oseary ile birlikte kurduğu Sound Ventures girişim sermayesi şirketinden ayrılıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Kutcher, artık Morgan Beller ile iş birliği yaparak tamamen yeni bir yatırım fonu başlatmayı planlıyor. Bu adım, teknoloji dünyasının en nüfuzlu yatırımcılarından birinin stratejisinin değiştiğini gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Kutcher ile birlikte yeni projede kurucu ortak olarak yer alacak olan Morgan Beller, girişim sermayesi alanında geniş bir deneyime sahip. Daha önce Meta şirketinde Libra kripto para projesini yönetmiş, ayrıca NFX ve Andreessen Horowitz gibi saygın fonlarda ortak olarak görev yapmıştır. Yeni kurulan fonun adı henüz açıklanmasa da, ana odağının AI altyapısı olması bekleniyor.

Stratejik Değişimler ve AI'ya Yeni Yaklaşım

Ashton Kutcher'ın Sound Ventures'dan ayrılması şirketteki sorunlarla ilgili değil. Aksine, bu fon OpenAI, Anthropic ve World Labs gibi AI devlerine erken aşamada yatırım yaparak büyük başarılar elde etti. Bilgilere göre, ayrılığın nedeni yatırım aşamalarına ilişkin görüş ayrılıkları. Sound Ventures temel olarak oturmuş, daha büyük şirketlere odaklanırken, Kutcher artık çok erken aşamadaki startupları desteklemek istiyor.

Yeni fonun ana odak noktasında AI altyapısı, enerji ve "deep tech" (derin teknoloji) alanları yer alıyor. Bu, sadece yazılım değil, aynı zamanda karmaşık mühendislik çözümlerine ve bilimsel keşiflere dayalı startuplar anlamına geliyor. Kutcher ve Beller, AI sistemlerini besleyen enerji kaynaklarına ve teknik tabana yatırım yaparak sektörün temelini güçlendirmeyi hedefliyor.

Stanford Üniversitesi finans profesörü Ilya Strebulaev, Kutcher'ın sürekli olarak en güçlü "unicorn" (değeri 1 milyar doları aşan şirketler) yatırımcıları sıralamasında yer aldığını vurguluyor. OpenAI kurucusu Sam Altman ile olan uzun süreli tanışıklığı ve teknolojik trendleri önceden görme yeteneği, yeni fonun da başarılı olmasına katkı sağlayabilir.

Ayrılmasına rağmen Ashton Kutcher, Sound Ventures ile bağlarını tamamen koparmıyor. Fondaki danışmanlık görevini sürdürecek. Buna karşılık, Guy Oseary ve Sound Ventures genel ortağı Effie Epstein de Kutcher'ın yeni projesine danışmanlık yapacak. Bu durum, taraflar arasındaki ilişkilerin dostça ve profesyonel düzeyde kaldığını gösteriyor.

Bu haber, Özbekistanlı teknoloji girişimcileri ve yatırımcılar için de önemli bir anlam taşıyor. Küresel girişim sermayesinin yazılım ürünlerinden ziyade altyapı ve enerji gibi temel alanlara yönelmesi, teknoloji pazarının gelecekte hangi yöne doğru gelişeceğini belirliyor.

Ashton KutcherSound VenturesGirişim SermayesiAIStartup
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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