Harry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Declan Rice kaptanın ustalığını övdü

·4·Spor
Harry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Declan Rice kaptanın ustalığını övdü

Dünya Kupası çeyrek finali yolundaki kıran kırana mücadelede İngiltere milli takımı, Kongo DR karşısında zorlu bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada duble yaparak takımını beklenmedik bir mağlubiyetten kurtaran Harry Kane, bir kez daha dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı. Bu galibiyet, Thomas Tuchel'in öğrencilerine turnuvanın play-off aşamasının kapılarını açtı. Goal.com haberine göre.

Maç sonrasında İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Declan Rice, kaptanının performansını yüksek şekilde değerlendirdi. BBC Sport'a verdiği röportajda Rice, Harry Kane gibi bir lidere sahip olmanın takım için büyük bir şans olduğunu vurguladı. Rice'a göre Kane, sadece sahada değil, antrenmanlarda da herkese örnek oluyor.

"O sadece akılalmaz bir oyuncu. Bu sezon 72 gol atmak normal bir durum değil. O gerçek bir lider, her gün antrenmanlarda ter döküyor ve gruptaki herkesle arası çok iyi. İkinci goldeki vuruşunu gördünüz mü? Topu tam doksana astı. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız", diye belirtti Declan Rice.

Tarihi sonuçlar ve rekorlar

Opta istatistiklerine göre Harry Kane, bu duble ile dünya futbol tarihinin nadir başarılarından birine imza attı. Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) 20'den fazla gol atan tarihteki ikinci futbolcu oldu. Şu anda bu konuda sadece Cristiano Ronaldo (24 gol) onun önünde yer alıyor.

Ayrıca Kane'in play-off aşamalarındaki etkinliği de hayranlık uyandırıcı. Euro 2020 turnuvasından bu yana kritik maçlarda 10 gol atmayı başardı. Bu istatistikle Kylian Mbappe (7 gol) ve Dani Olmo (3 gol) gibi yıldızları geride bırakıyor. Kane şu anda turnuva gol krallığı yarışında 5 golle Erling Haaland ile birlikte ikinci sırada bulunuyor.

Karşılaşma İngilizler için kolay geçmedi. Maçın 7. dakikasında Brian Cipenga skoru açarak İngiltere'yi zor durumda bıraktı. Goal.com'un haberine göre bu, İngiltere milli takım tarihinin 1966'daki finalden sonra bir Dünya Kupası maçında geriye düşüp maçı kazanması olarak kayıtlara geçti.

Declan Rice, maç boyunca takımın güveninin kırılmadığını söyledi. Ona göre takım birçok pozisyon yarattı ve rakip kaleye baskıyı hiç durdurmadı. Sonunda ise Harry Kane, bireysel ustalığıyla maçın kaderini belirledi. Şimdi İngiltere milli takımını çeyrek finalde Meksika'ya karşı ciddi bir sınav bekliyor.

EnglandHarry KaneDeclan RiceWorld CupFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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